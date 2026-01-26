Lucca, nove alberi ritenuti pericolosi saranno abbattuti

Nei prossimi giorni saranno abbattuti nove alberi in condizioni di grave deperimento e pericolo di schianto e, nel caso specifico di tre platani, perché affetti da cancro colorato del platano, così come certificato dalle perizie dei dottori forestali e agronomi David Cappelletti, Massimiliamo Demi, Piergiorgio Tambellini e, per i platani, dal Servizio Fitosanitario e di Vigilanza e Controllo Agroforestale della Regione Toscana.

Questi gli alberi che saranno rimossi: sulla circonvallazione, un tiglio e una quercia fra Porta Elisa e Porta San Pietro, una quercia fra Porta Sant’Anna e Porta San Donato e un tiglio fra Porta San Donato e Porta Santa Maria; un cedro sugli spalti delle Mura, lungo la via di accesso che porta a San Frediano, un cipresso morente in via delle Foreste a Mutigliano e tre platani sulle Mura: uno tra la piattaforma San Frediano e Porta Santa Maria, due fra il baluardo San Donato e il baluardo Santa Maria.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa