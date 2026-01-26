Minaccia due persone poi tira bottiglie, arrestato 29enne

Tentata estorsione aggravata e tentate lesioni personali in concorso, un 29enne di origini peruviane è stato arrestato dalla polizia a Firenze nella giornata di domenica 25 gennaio e ora si trova a Sollicciano.

La polizia è intervenuta per una lite tra persone fuori dalla caserma Fadini in via della Fortezza. Due persone di origini peruviane sarebbero state avvicinare da una coppia di connazionali che, dietro minaccia, gli avrebbero intimato di consegnargli una somma di danaro per occupare un posto della fila. Dopo il loro rifiuto, sono state aggredite.

Il 29enne avrebbe preso delle bottiglie di vetro e le avrebbe lanciate contro i due. La polizia lo ha fermato e identificato, il complice è fuggito. Il 29enne è in carcere.