Opera in Piazza, a Empoli 'Il trovatore' di Giuseppe Verdi

Sarà Il trovatore di Giuseppe Verdi il grande titolo protagonista dell'Opera in Piazza nell’anno in cui ricorre la decima edizione dell'amatissimo appuntamento musicale estivo del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni dedicato all'opera lirica.

Venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21, sul sagrato della Collegiata di Sant’Andrea in piazza Farinata degli Uberti, andrà in scena il capolavoro tratto dal dramma "El Trovador" di Antonio García Gutiérrez che sancì anche la fine della collaborazione di Giuseppe Verdi con il librettista Salvadore Cammarano a causa della sua prematura scomparsa.

Le musiche saranno eseguite dall'Orchestra Sinfonica "Città di Grosseto", confermando con la sua presenza la collaborazione sorta fin dalla prima edizione dell'Opera in Piazza.

L'OPERA - Dalla primavera del 1851 Verdi e l'amata Giuseppina Strepponi si erano trasferiti in una piccola casa nella Tenuta di Sant’Agata, lontano dai pettegolezzi, nella pace della campagna. È in questo contesto che il musicista iniziò a lavorare su soggetti di suo gradimento, senza la preoccupazione di una loro possibile esecuzione. Il dramma di Gutiérrez aveva colpito il Maestro per la potenza, l'originalità della trama e la forza dei personaggi e Salvadore Cammarano ben presto iniziò a lavorare al libretto su richiesta di Verdi che, in seguito, applicherà alcune modifiche con l'aiuto di Leone Emanuele Bardare. Il trovatore, composta cronologicamente tra Rigoletto e La traviata, è assieme a queste ultime un'opera della cosiddetta ‘trilogia popolare’: ambientata in Spagna all’inizio del quindicesimo secolo, racconta vivide e logoranti passioni come l’amore, la gelosia, la vendetta, l’odio. Ultimate le musiche nel dicembre del 1852, Il trovatore andò in scena per la prima volta a Roma nel gennaio del 1853 e raccolse fin da subito un assoluto successo, arrivando a toccare il cuore del pubblico teatrale in misura maggiore di quanto non fosse già accaduto con Nabucco.

DICHIARAZIONI - Lorenzo Ancillotti, direttore artistico: «Era il 2016, il 150esimo anniversario della nascita del nostro Ferruccio Busoni e ci venne l’idea di tentare, non senza qualche difficoltà pratica, l’avventura dell’allestimento di un’opera lirica nella nostra piazza più bella, proprio sul sagrato della Collegiata. Scegliemmo il titolo di Rigoletto, perché erano numerose le leggende che narravano di storici allestimenti di quest’opera presso il distrutto Teatro Salvini. Organizzammo tutto in poche settimane e fu tutto esaurito. La scommessa era vinta: da quel Rigoletto, abbiamo presentato tanti titoli, molti celeberrimi, altri più ricercati, ma il pubblico ha sempre dimostrato un grande entusiasmo. Salutiamo il decimo anno dell’opera in piazza con Il trovatore, forse l’opera più complessa e di difficile interpretazione della cosiddetta “trilogia popolare” verdiana: un capolavoro assoluto di teatro musicale che, ne siamo certi, saprà regalarci delle grandi e memorabili emozioni.»

Matteo Bensi, Assessore alla Cultura: «L'Opera in Piazza 2026 sarà un’occasione per riflessione sulle grandi passioni umane — amore, destino, vendetta in una delle vette del melodramma italiano. Il miglior modo per festeggiare i 10 anni di opera in piazza, un appuntamento ormai imperdibile della nostra estate empolese. Gli applausi al centro studi musicali Ferruccio Busoni che in 10 anni è riuscito a far diventare questo evento un caposaldo della nostra estate empolese accrescendo la conoscenza dell'opera lirica. Non vediamo l'ora di vedere lo spettacolo con le musiche della Sinfonica 'Città di Grosseto' e con la messa in scena che verrà svelata nei prossimi mesi".»

BIGLIETTI – La prevendita dei biglietti per l’opera partirà ufficialmente lunedì 20 aprile, presso gli abituali canali di vendita: online tramite sito internet del Centro Busoni e su Eventbrite.it, a Empoli presso Libreria Rinascita (Via Ridolfi, 53) e Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli, 19).

Gli abbonati alla stagione concertistica 2026 “40 anni…suonati!” potranno esercitare il loro diritto di prelazione a prezzi scontati dal 7 al 17 aprile presso il Centro Busoni (Piazza della Vittoria, 16).

Per rimanere aggiornati sui prezzi, sul cast, sull’inizio della vendita dei biglietti e sulle ultime novità dell’”Opera in piazza” consigliamo di iscriversi alla mailing list del Centro Busoni (form presente sul sito www.centrobusoni.org) o al canale whatsapp (https://whatsapp.com/channel/0029Vb9qEng545utjBYD8E26)

