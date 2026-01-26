Poggibonsi celebra il 2025 della Polizia Locale: oltre 25.000 interventi a servizio della comunità

Oltre 25.000 interventi complessivi in un anno, dalla sicurezza stradale al controllo del territorio alla Protezione Civile. Un complesso di servizi a tutela della comunità svolto dalla Polizia Locale di Poggibonsi e che è stato illustrato in occasione di San Sebastiano, Santo Patrono del Corpo.

"Un lavoro di prossimità quotidiano, di cui siamo profondamente orgogliosi. Un impegno che merita gratitudine per la competenza e la professionalità con cui viene realizzato – ha dichiarato la sindaca Susanna Cenni - In un tempo di cambiamenti complessi e di crescente fragilità sociale, abbiamo la responsabilità di affrontare nuove difficoltà e bisogno di sicurezza. La nostra Polizia Locale rappresenta un canale fondamentale per rafforzare la fiducia e accrescere la coesione della comunità e le scelte fatte nel 2025, dal rafforzamento del personale all'acquisto della stazione mobile, ad una nuova fase di implementazione delle telecamere, vanno in questa direzione. Grazie a tutte le donne e gli uomini del Corpo per il loro impegno e per la determinazione e la gentilezza con cui operano ogni giorno".

San Sebastiano, che ricorre il 20 gennaio, è stato celebrato sabato 24 gennaio con la Santa Messa presso la Basilica di San Lucchese alla presenza del personale in servizio e in pensione, delle Forze dell'Ordine, delle associazioni di volontariato.

La celebrazione è stata occasione per ripercorrere in estrema sintesi l'attività svolta nel corso del 2025, che è stata illustrata dalla Comandante Valentina Pappalardo che ha sottolineato come dietro ogni numero ci siano persone, competenze e senso del dovere per educare, prevenire e proteggere la comunità.

Nel 2025 il Corpo ha operato su più fronti con risultati significativi in termini di tutela dei cittadini e qualità della vita urbana. Di seguito una estrema sintesi:

Sicurezza stradale e tutela degli utenti deboli. Nel corso del 2025 sono stati rilevati 160 incidenti stradali, di cui 83 con feriti e 2 mortali. Sono stati 126 gli eventi dannosi gestiti, 185 i servizi mirati di controllo della circolazione, circa 840 i veicoli controllati, 420 gli accertamenti su situazioni di pericolo per la circolazione e oltre 550 le segnalazioni agli enti competenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale. 280 sono stati i servizi di controllo nel settore della sosta e delle aree a pagamento, oltre 450 quelli a tutela della circolazione pedonale, 90 interventi per occupazione abusiva suolo pubblico, 320 per passi carrabili. Particolare attenzione è stata rivolta alla tutela degli utenti più fragili con oltre 1.700 servizi presso i plessi scolastici e più di 1.400 interventi per la tutela dei titolari di contrassegno disabili. Sono state accertate oltre 11.800 violazioni al Codice della Strada, con quasi 250 sanzioni per utilizzo abusivo del contrassegno disabili, quasi 100 per sosta su attraversamenti/passaggi pedonali e quasi 130 per occupazione abusiva dei marciapiedi. 11 le sanzioni in materia di violazione delle norme assicurative e 65 quelle per mancata revisione. 2.032 sono stati i punti patente decurtati e 18 i documenti di circolazione ritirati. 92 i veicoli rimossi oltre ai fermi e ai sequestri amministrativi.

Autorizzazioni e servizi ai cittadini. Nel corso dell’anno sono stati rilasciati complessivamente oltre 1.600 permessi e autorizzazioni tra ZTL, ZCS, permessi temporanei, passi carrabili, occupazioni di suolo pubblico, trasporti eccezionali, permessi ‘rosa’, segnaletica. 290 i sopralluoghi, 443 gli accertamenti su segnalazioni ed esposti, oltre ai pareri tecnici a supporto degli uffici comunali.

Nel più ampio contesto della promozione della sicurezza del territorio e dei cittadini e del supporto agli altri servizi comunali, significativo è stato l’impegno del personale su vari fronti in collaborazione con gli uffici comunali preposti e gli altri organismi ed Enti esterni. La Polizia Locale ha svolto un’intensa attività di controllo in materia urbanistico-edilizia e ambientale fra cui oltre 50 accertamenti e sopralluoghi e circa 300 atti di Polizia Giudiziaria. 79 sono state le informative di reato all’Autorità Giudiziaria, 33 le querele e denunce raccolte, 6 i sequestri penali. Numerosi anche gli interventi per disturbo alla quiete pubblica, furti, liti e truffe, a conferma di una presenza capillare sul territorio. A tutela del decoro urbano e della salute pubblica sono state elevate 83 sanzioni per abbandono di rifiuti.

Per il controllo alle attività commerciali in sede fissa e su area pubblica sono stati eseguiti nel complesso quasi 130 accertamenti. Quasi 1000 le operazioni di spunta per l’assegnazione di banchi nel contesto dell’attività mercatale. Sono stati eseguiti oltre 370 accertamenti di indagini informative per conto del servizio anagrafe, del servizio istruzione e del servizio sostegno abitativo.

Protezione Civile. La Polizia Locale quale struttura di coordinamento comunale della Protezione Civile, ha gestito 90 allerte meteo, tra cui 1 allerta rossa, 11 arancioni e 78 gialle, con 5 attivazioni del Centro Operativo Comunale. Fondamentale la collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, che hanno garantito oltre 1.100 ore di reperibilità.

La celebrazione di San Sebastiano si è conclusa con un rinfresco offerto dai Soci Coop e con un sentito ringraziamento a tutto il personale, alle istituzioni e alle associazioni che collaborano quotidianamente con il Corpo.

