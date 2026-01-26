Castelfiorentino, pugni e schiaffi a scuola: 14enne aggredita da tre coetanee

Cronaca Castelfiorentino
L’episodio è avvenuto all’Istituto Enriques durante la pausa di ricreazione. La famiglia ha denunciato l'aggressione ai carabinieri, mentre la scuola avrebbe sospeso le tre ragazze responsabili dell'aggressione

Pugni e schiaffi da tre coetanee. Questo quanto accaduto a una studentessa di 14 anni dell'Istituto Enriques di Castelfiorentino, che si è ritrovata coinvolta in una rissa durante la pausa di ricreazione. A riportarlo è La Nazione. La ragazza sarebbe stata presa di mira da alcune coetanee per questioni legate a motivi sentimentali.

Secondo quanto ricostruito, l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 12 dello scorso lunedì, quando tre ragazze, di età compresa tra i 14 e i 15 anni, hanno aggredito la 14enne. La folla di studenti presenti, invece di intervenire, ha fomentato la rissa, incitando alla violenza e riprendendo la scena con i telefoni. I video, condivisi sui social, sono diventati virali in poco tempo.

A interrompere l'aggressione è stato un ragazzo di quinta superiore, che si è frapposto tra la ragazza aggredita e le tre coetanee. La vittima è stata portata in ospedale, riportando lividi, un trauma cranico e danni a un timpano.

La famiglia della ragazza ha immediatamente presentato denuncia ai carabinieri, mentre la scuola, da quanto si apprende, avrebbe sospeso le tre ragazze coinvolte.

