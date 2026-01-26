Rammarico finale per l'Use Rosa Scotti: Costa Masnaga passa al pala Sammontana

Per vincere sarebbe servita la partita perfetta, quella nella quale tutte giocano al massimo e stanno bene, quella dove gli episodi girano dalla tua parte, quella dove magari le avversarie non sono proprio al massimo. Purtroppo per l’Use Rosa Scotti così non é stato ed il sogno di battere Costa Masnaga è sfumato nei tre minuti finali quando le lombarde hanno fatto vedere perché sono lassù. Quasi tre mesi dopo la sconfitta di San Giovanni Valdarno (era l’8 novembre) ed una striscia di otto vittorie consecutive, le ragazze di coach Alessio Cioni hanno lasciato i due punti alle avversarie.

"Abbiamo fatto una bellissima partita – spiega la capitana Irene Ruffini – sapevamo che sarebbe stata durissima e per questo ci abbiamo messo il cuore e l’anima sin dall’inizio. Purtroppo ci siamo perse nei minuti finali. Soprattutto a rimbalzo abbiamo sofferto la loro fisicità e questo aspetto ci è costato molto. Il nostro allenatore ci aveva preparato a questo tipo di partita e ci abbiamo provato fino in fondo. Il rammarico che ho è personale, il tecnico che ho preso alla fine. Mi sono scaldata troppo ed è arrivato, di questo sicuramente me ne pento”. “Venivamo da otto vittorie – prosegue – credevamo in noi e ci abbiamo provato con tutte le forze che abbiamo. Brave loro ma, ripensando anche al confronto dell’andata, i nostri passi in avanti sono evidenti. Per questo non usciamo affatto ridimensionati da questa partita e guardiamo subito avanti".

Il calendario mette di fronte alle biancorosse un’altra partita in casa, molto importante. Sabato al pala Sammontana arriva infatti Giussano per una sfida che, in chiave playoff, è fondamentale visto che le lombarde occupano il nono posto della classifica ed all’andata vinsero di 6 punti. Costa è il passato, si guarda avanti.

I risultati dell’ultimo turno e la classifica

https://www.legabasketfemminile.it/Competition.aspx?ID=314

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

Notizie correlate