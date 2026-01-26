Referendum Giustizia, incontro a Empoli del M5S con il Comitato 'Giusto dire NO'

Mercoledì 28 gennaio alle ore 21, presso la Sala Pubblica Assistenza di Empoli (via XX Settembre 17), si terrà un incontro pubblico di approfondimento sul Referendum Giustizia, promosso dal Movimento 5 Stelle insieme al Comitato “Giusto dire NO”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso della campagna nazionale per il NO al referendum su una riforma della magistratura, ritenuta dal Movimento 5 Stelle sbilanciata e inefficace perché non risolve i problemi della giustizia e potenzialmente dannosa per i principi di uguaglianza e indipendenza della magistratura stessa, sanciti dalla Costituzione.

La serata sarà dedicata all’illustrazione dei contenuti e delle criticità dei quesiti referendari, e sarà aperta al dibattito e alle domande, per permettere a cittadine e cittadini di chiarire dubbi, approfondire i temi e formarsi un’opinione consapevole.

Interverrà Alessandro Nencini, già Presidente della Corte d’Appello di Firenze e tra i maggiori esperti in materia, affiancato da Luca Rossi Romanelli, consigliere regionale M5S Toscana, e Jacopo Maccari, consigliere comunale M5S Empoli. Tutti i cittadini sono invitati.

