Referendum Giustizia, Sinistra Italiana Empoli: "Ci schieriamo per il NO al Referendum"

Come circolo di Sinistra Italiana di Empoli “Mori-Salvadori” ci schieriamo per il NO al Referendum sulla riforma della Giustizia.

Ci spaventa e indigna il tentativo di mettere sotto controllo giudici e magistratura da parte del governo, oltre all’amarezza per il mancato inquadramento anche da una parte dell’opposizione di quali possono essere le conseguenze di un voto favorevole al quesito.

La suddivisone dei poteri dello Stato e il loro bilanciamento sono capisaldi della tenuta della nostra democrazia. Riteniamo che una riforma del genere sarebbe corretto fosse condivisa da maggioranza e opposizioni, mentre volerla fare passare a colpi di maggioranza assoluta e non qualificata è qualcosa che non dovrebbe esistere.

Le madri e i padri costituenti hanno previsto che le Leggi di tipo Costituzionale passino senza referendum se raggiungono una maggioranza dei 2/3, proprio perché ciò deve implicare una configurazione di nuove regole in modo bipartisan.

Temiamo che questo governo e la sua maggioranza vogliano giocare su uno stato d'animo collettivo che sembra vedere nei giudici il male assoluto.

Invitiamo quindi le cittadine e i cittadini di Empoli a partecipare alle iniziative e ad aderire al Comitato da poco formatosi, cosa che noi facciamo come circolo mettendo a disposizione le nostre risorse, in modo convinto.

Sinistra Italiana Empoli | Circolo 'Mori-Salvadori'

