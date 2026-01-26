Lavori su rete idrica a San Frediano e Piazzano, rinvio dei lavori

In riferimento ai lavori sulla rete idrica a San Frediano e Piazzano nel comune di Empoli, programmati per oggi lunedì 26 gennaio, Acque comunica che a causa delle condizioni meteorologiche avverse si è reso necessario rinviare l’intervento a data da destinarsi.

Pertanto, il servizio idrico resterà regolare e non sarà sospesa l’erogazione idrica nelle vie: Maremmana ll tratto, dei Granai, del Poggiarello, di Montaioncino, di Piazzano, San Donato in Poggio, San Donato Val di Botte, Sottopoggio per San Donato e Val D’Orme Nuova.

La nuova data dell’intervento sarà resa nota con successivo comunicato. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ulteriori chiarimenti o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

