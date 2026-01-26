Rotary Empoli, conviviale dedicata alla 'rete della salute' tra farmacia e parafarmacia

Giovedì 15 gennaio si è svolta la tradizionale conviviale del Rotary Club Empoli, dedicata a un tema di grande attualità: “La rete della salute: intersezioni e confini tra Farmacia e Parafarmacia”. Relatrici della serata due socie del Club, Alessandra Dani e Martina Biondi, che hanno illustrato ruoli, funzioni e specificità dei due ambiti nel sistema di tutela della salute.

Alessandra Dani, titolare di una farmacia nell’Empolese, ha ripercorso l’evoluzione della farmacia moderna, sottolineandone il ruolo di presidio sanitario di prossimità. Oltre alla dispensazione dei farmaci, la farmacia svolge oggi funzioni sanitarie, sociali e informative, offrendo consulenza al cittadino, supporto per un uso corretto dei medicinali e servizi integrati come la prenotazione di esami e visite specialistiche in collaborazione con Asl e medici di base.

A seguire, Martina Biondi, titolare di una parafarmacia a Empoli, ha illustrato le funzioni delle parafarmacie, evidenziandone il ruolo nell’automedicazione e nella prevenzione. Le parafarmacie rappresentano un punto di riferimento per l’accesso ai farmaci senza obbligo di prescrizione e a una vasta gamma di prodotti per la salute e il benessere, con la presenza obbligatoria del farmacista a garanzia di consulenza professionale e utilizzo consapevole dei prodotti.

Le relazioni, molto apprezzate dai soci e dagli ospiti presenti, hanno stimolato un ampio dibattito, con numerosi interventi e domande da parte del pubblico, a cui le relatrici hanno fornito risposte puntuali ed esaurienti, confermando l’interesse e la centralità del tema nel contesto sanitario attuale.

Fonte: Rotary Club Empoli