Sversamento a Monsummano, verifiche in corso

Il Comune di Monsummano Terme ha avviato operazioni di monitoraggio in merito a uno sversamento di liquido oleoso in corso nel rio Candalla, segnalando l'accaduto all'Arpat. Come spiegato dalla sindaca Simona De Caro sul posto sono state posizionate immediatamente delle barriere galleggianti assorbenti, mentre nella giornata di domani è previsto l'intervento di una ditta specializzata che eseguirà una video-ispezione, per individuare con precisione l'origine dello sversamento. Come precisato ancora dalla sindaca "al momento sappiamo che il liquido oleoso proviene da un tubo di proprietà pubblica". Il prossimo passo "sarà quello di individuare il responsabile dello sversamento, dopodiché procederemo con la denuncia per danno ambientale, con recupero della spesa causata dalle necessarie operazioni di bonifica dell'area".

