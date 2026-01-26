Montaione: riapre il Teatro Scipione Ammirato con 'Gibsy - storia di un pugile fuori schema'

Venerdì 30 gennaio il Teatro Scipione Ammirato inaugura la nuova stagione con lo spettacolo “Gibsy – storia di un pugile fuori schema”, una rappresentazione pensata per le celebrazioni del Giorno della Memoria, con una matinée dedicata alle scuole di Montaione e uno spettacolo serale aperto al pubblico.

La pièce racconta la storia vera di Johann Trollmann, pugile sinti nella Germania nazista, un atleta che sfidò il regime con il suo talento e la sua identità. Il testo di questa rappresentazione, scritto e diretto da Francesco Mattonai di TeatroCastello aps, porta in scena un racconto intenso, ispirato al mondo del pugilato e alla forza di chi non si piega alle persecuzioni. Interpretano lo spettacolo Mirko Batoni, Diego Conforti e Alessandra Niccolini.

L’ingresso è gratuito. Lo spettacolo serale avrà inizio alle ore 21.15. Dopo questo appuntamento, che segna anche la riapertura del Teatro Scipione Ammirato dopo i lavori di ristrutturazione, nel mese di febbraio prenderà il via la rassegna “AmmiraTeatro”, stagione 2026, a cura di TeatroCastello aps di Castelfiorentino con il patrocinio del Comune di Montaione.

La rassegna “AmmiraTeatro” propone una programmazione caratterizzata da un forte orientamento verso la commedia contemporanea e il teatro brillante, con spettacoli che affrontano temi attuali e situazioni quotidiane attraverso ironia, leggerezza e ritmo narrativo. Le compagnie coinvolte provengono dal territorio, valorizzando la realtà teatrale locale. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con inizio alle 21.15, con l’obiettivo di offrire un teatro accessibile, partecipato e capace di coinvolgere una platea ampia.

La programmazione prevede i seguenti spettacoli: 14 Febbraio, Sposa chiunque basta che sia ricco della Compagnia Cerchio di Gesso; 21 Febbraio, Le chiameranno Fake News della Compagnia Le Quinte Scelte; 7 Marzo, Chi ha detto Venerdì? della Compagnia Gli Sconvolti; 21 Marzo, Separati ma non troppo della Compagnia del Molo; 11 Aprile, Non con questa faccia della Compagnia Passepartout.

"Siamo molto soddisfatti di per poter presentare alla cittadinanza una proposta culturale di qualità, che inaugura simbolicamente la riapertura del Teatro Scipione Ammirato dopo i lavori di ristrutturazione -, hanno detto il sindaco Paolo Pomponi e l’assessore alla cultura Francesca Pinochi -. Ci auguriamo che il pubblico possa apprezzare sia il rinnovamento degli spazi sia la programmazione che accompagnerà i prossimi mesi, restituendo al teatro il ruolo centrale che merita nella vita culturale della comunità".

Fonte: Ufficio stampa

