Trasporti pubblici gratuiti per gli under 26, il Pd Toscana chiede un piano al Governo

Il Pd Toscana chiede un piano di trasporti pubblici gratuiti per gli under 26. Mozione in Consiglio regionale e studio di fattibilità

l Pd Toscana chiede al Governo nazionale l’introduzione di un piano di agevolazioni e gratuità per il trasporto pubblico locale a favore degli under 26. La proposta è contenuta in una mozione che sarà discussa nella prossima seduta del Consiglio regionale della Toscana.

L’atto, firmato da Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale, e da Simone Bezzini, capogruppo Pd, impegna anche la Giunta regionale a predisporre uno studio di fattibilità per valutare l’introduzione di misure analoghe in Toscana. Lo studio dovrà basarsi su criteri di equità sociale, a partire dalle soglie Isee, sull’armonizzazione delle agevolazioni per gli studenti nelle tre città universitarie e sulla calmierazione dei costi del trasporto pubblico locale per chi vive nelle aree interne.

Bezzini ha spiegato che con la mozione “proponiamo che il Governo nazionale e il Parlamento varino subito una misura di gratuità per il trasporto pubblico locale per gli under 26. Lo stanno facendo altri Paesi europei, crediamo che lo possa fare anche l’Italia”. Secondo il capogruppo Pd, la misura avrebbe “un impatto positivo per promuovere il diritto alla mobilità delle giovani generazioni, sarebbe un sostegno alle famiglie e sarebbe un contributo alla sostenibilità ambientale”. Bezzini ha aggiunto che la proposta alla Giunta regionale nasce dalla volontà di “capire come introdurre anche in Toscana elementi di gratuità o di agevolazione”.

Mazzeo ha invece sottolineato che il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez “ha fatto delle scelte, il governo italiano ne ha fatte altre”, chiedendo perché non destinare “le risorse per i centri di rimpatrio in Albania” o quelle previste “per il ponte sullo Stretto” al trasporto pubblico gratuito per gli under 26. Per Mazzeo si tratta di “una sfida che dalla Toscana parte al Governo nazionale”, auspicando che la proposta diventi parte del programma del campo largo.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

