Use, Valentino contro l'arbitro: "Un fischio allucinante"

“Un fischio allucinante”. Stavolta Luca Valentino, solitamente restio a parlare di arbitri, non si esime dal commentare il presunto fallo sul tiro da tre di Del Debbio che, di fatto, ha deciso la partita della sua Use Computer Gross contro Lucca. “Per non parlare dei fischi fatti prima – prosegue – ma non ho voglia di spendere troppe parole sull’incompetenza perché tutti hanno visto la partita. Preferisco spenderle sulla mia squadra, sull’orgoglio, il carattere e lo spirito di sacrificio che ha dimostrato ancora una volta di avere. Stare quaranta minuti, sacrificandosi in difesa, spendendo tante energie contro una squadra come Lucca non era assolutamente facile. Oltretutto, come se non bastasse l’assenza di Sakellariou, De Leone si è sentito male all’intervallo ma ha stretto i denti ed è rientrato. Sono cose che ci tengo a mettere in evidenza dopo questo epilogo non giusto”. “La lucidità è calata dopo l’intervallo – prosegue – Lucca ha una grande duttilità di ruolo, una squadra che sa creare situazioni di vantaggio in ogni modo. Difendere ci ha fatto spendere molte energie penalizzandoci un po’ in attacco. Siamo riusciti a giocarcela in volata e sarebbe stato giusto che a deciderla fossero stati i giocatori”. Anche dal punto di vista fisico l’Use ha retto bene. “I ragazzi erano spremuti ma hanno trovato la forza per arrivare in fondo bene. Usciamo da questa sfida a testa altissima ed ora guardiamo avanti. Ai ragazzi dirò di andare ancora più forte perché questo campionato ci impone di alzare ogni giorno il livello. Già sabato a Torino avremo una partita molto complicata che, oltretutto, è importante per la classifica. Non possiamo in alcun modo abbassare la tensione”.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa