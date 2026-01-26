Vinci Immaginari Futuri, proseguono i cantieri nel capoluogo

Proseguono i lavori di Vinci Immaginari Futuri, il progetto che rientra nei lavori del PNRR e che sta coinvolgendo il Capoluogo in alcuni dei suoi punti nevralgici.

In questi giorni il cantiere ha aperto nella Pinetina della Doccia, nella punta a nord del borgo, e prevede l’installazione di nuovi arredi e la realizzazione di un vialetto interno in corrispondenza del Giardino Zeffirelli; a seguire comincerà il rifacimento del marciapiede su Via Rossi.

Su Via Fucini è già attivo il divieto di sosta e a breve il parcheggio non sarà consentito su alcuni tratti di via Rossi per permettere l’inizio dei lavori per la realizzazione del marciapiede.

"Vinci Immaginari Futuri è un progetto strategico che sta ridisegnando alcuni luoghi centrali del nostro Capoluogo, rendendoli più curati, accessibili e funzionali sia per chi vive Vinci ogni giorno, sia per chi la visita – dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Siamo consapevoli dei disagi temporanei che i cantieri possono comportare, ma si tratta di interventi importanti, finanziati con risorse del PNRR, che guardano al futuro della nostra città. Chiediamo collaborazione e pazienza ai cittadini: l’obiettivo è migliorare la qualità degli spazi pubblici, la sicurezza e l’accoglienza turistica, valorizzando al tempo stesso l’identità del nostro territorio".

Nel frattempo vanno avanti i lavori in Via Roma, dove il cantiere si è spostato sulla parte più alta della strada, in Piazza Guazzesi, e in Via Cimabue, in previsione di una nuova area di accoglienza turistica dotata di un parcheggio in grado di ospitare 80 fra auto e bus turistici, nonché di una vasta area verde. Il parcheggio sarà la porta d’accesso di Vinci per turisti e visitatori

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa