Carcere di Prato, nuove violenze anche sessuali: per la Procura "recrudescenza criminosa"

Nuovi episodi di violenza, anche a sfondo sessuale, si sarebbero verificati all’interno del carcere di Prato, La Dogaia. È quanto emerge da una nota della Procura pratese, che segnala una "recrudescenza criminosa" all’interno del penitenziario, successiva "ai proficui interventi repressivi di giugno e novembre" scorsi, quando furono effettuate maxi perquisizioni e controlli.

In particolare, la Procura rende noto che il 24 gennaio un detenuto di 25 anni ha subito una "brutale aggressione correlata a violenza sessuale" avvenuta nella "camera di detenzione, verosimilmente da parte di un altro" recluso. Per la vittima sono stati diagnosticati 30 giorni di prognosi.

Un ulteriore episodio risale al 16 gennaio, quando si è verificata "un’ulteriore azione violenta" ai danni di un detenuto di 27 anni, "funzionale alla commissione di violenza sessuale". Un altro caso viene segnalato il 22 dicembre, quando un ventenne è stato aggredito da un altro detenuto su mandato di un terzo recluso.

La Procura riferisce inoltre che il 29 novembre "si è assistito all’uso di violenza gratuita da parte di un appartenente alla polizia penitenziaria ai danni di un detenuto presente in infermeria". Vengono infine segnalate anche "denunce di inadeguata protezione del personale sanitario che accede" dall’esterno al carcere "per prestare la propria opera professionale allorchè viene a contatto con detenuti".

