A Certaldo l'anteprima di 'Franco Battiato. Il lungo viaggio'

L’anteprima del film “Franco Battiato. Il lungo viaggio” farà tappa anche a Certaldo, lunedì 2 febbraio a partire dalle ore 21, grazie all’impegno e alla sensibilità di Leonardo Ferrara, certaldese, dirigente Rai e figura di riferimento di Rai Fiction, che ha voluto omaggiare la sua città natale rendendo possibile questo appuntamento speciale.

Grazie alla disponibilità e alla volontà del gestore del Teatro Cinema Boccaccio, l’evento sarà aperto al pubblico, offrendo alla comunità un’occasione culturale di grande valore.

Diretto da Renato De Maria e interpretato da Dario Aita, “Franco Battiato. Il lungo viaggio” è un racconto intenso e avvincente sulla vita e sulle passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana. Il film è coprodotto da Rai Fiction e Casta Diva Pictures e distribuito da Nexo Studios, ed è in programmazione nei cinema come evento speciale il 2, 3 e 4 febbraio.

Sceneggiato da Monica Rametta e interpretato anche da Elena Radonicich e Simona Malato, il film segue il percorso del giovane Battiato dalla Sicilia al suo arrivo a Milano, esplorando i momenti cruciali del suo cammino verso il successo e accompagnandolo fino al ritorno nell’amata terra d’origine. Ne emerge il racconto di un viaggio interiore, in cui l’indole dell’artista, già profondamente incline alla spiritualità, si trasforma in una ricerca sempre più consapevole.

L’anteprima di Certaldo rappresenta un momento speciale di condivisione tra cinema, musica e territorio, unendo una grande storia italiana all’orgoglio e alla partecipazione della comunità locale.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa