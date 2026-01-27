A Scomodo Empoli talk e AperiLIS: 'Tutto quello che avreste voluto chiedere a una persona sorda'

Se il silenzio fosse la vera barriera? Da questa domanda nasce “Tutto quello che avreste voluto chiedere a una persona sorda (e non avete mai osato)”, un appuntamento pubblico che unisce confronto, curiosità e pratica inclusiva: un talk aperto e paritario tra mondo sordo e mondo udente, seguito da un AperiLIS in cui la Lingua dei Segni Italiana (LIS) diventa esperienza concreta.

Durante tutto l'evento sarà possibile immergersi nella mostra dell'artista sorda Manuela Epifano.

Non una “lezione di inclusività”, ma uno spazio di dialogo reale: un botta e risposta sincero, dove ogni domanda (anche la più scomoda) è ben accetta, per ridurre prima le distanze emotive e sociali, poi quelle culturali e linguistiche. L’evento è accessibile, con interprete LIS.

L’iniziativa è promossa da Cooperativa Sociale Elfo.

In collaborazione con CR ENS Toscana, la Cooperativa Elfo promuove attività formative e di sensibilizzazione per diffondere conoscenze e competenze sulla LIS e sostenere l’inclusione delle persone sorde nel territorio dell’Az. USL Toscana Centro.

L’evento si inserisce nel progetto “Insieme per Comunicare Meglio”, promosso da ASL Toscana Centro e Regione Toscana, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità.

Quando: Giovedì 29 gennaio 2026 | 18:00 – 22:00

18:00 – 20:00 | TALK

20:00 – 22:00 | APERILIS (in LIS)

Dove: Scomodo Empoli – La Redazione (ex Cinema La Perla)

Via dei Neri, 5 – 50053 Empoli (FI)

Ingresso: libero

Prenotazione: obbligatoria per l’aperitivo tramite QR Code

Accessibilità: evento con interprete LIS

Per informazioni e prenotazioni: info@cooperativaelfo.it – 055 6505327

