Abbandoni dei rifiuti, sanzioni per 450 euro a Empoli

Impegno, lavoro, controllo e tenacia: ecco le fondamenta dell’attività portata avanti mensilmente dagli Ispettori ambientali di Plures Alia, in collaborazione con la Polizia Municipale e il Servizio Ambientale del Comune di Empoli.

Nel report del mese di dicembre 2025 l’attività rilevante degli Ispettori ambientali di Plures Alia ha interessato via Senese Romana, via della Serpa, via Lucchese, via Ponzano, piazza San Rocco, via Masolino da Panicale, via Piero della Francesca, via Falcone e Borsellino.

Dalle immagini scattate nelle aree dove sono stati effettuati i rilevamenti dei rifiuti abbandonati, si evince una grande quantità di rifiuti di varia tipologia in via Senese Romana e via della Serpa; in via Lucchese numerosi sacchi nei e non solo; in via Ponzano intorno al cestino urbano sono stati trovati grandi sacchi neri come anche in piazza San Rocco sempre vicino al cestino urbano.

Gli altri rifiuti sono stati rinvenuti alle campane di vetro in via Masolino da Panicale, via Piero della Francesca, via Falcone e Borsellino.

Gli Ispettori ambientali di Plures Alia hanno effettuato 138 controlli, ispezionato 214 rifiuti e prodotto cinque sanzioni per un totale di 450 euro.

L’ATTIVITÀ DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - Per il mese di dicembre la Polizia Municipale ha effettuato un grosso intervento in via del Ponterotto, da via del Fondaccio a via del Castelluccio, strada vicinale ad uso pubblico, per la verifica della ripulitura dei fossi a carico dei frontisti. A seguito del quale, visto la mancata manutenzione di numerosi fossi su ambo i lati della strada sono state elevate n.63 sanzioni amministrative di 150 euro ciascuna, ai sensi dell'Art. 11 Comma 1/2 e Comma 7 Capo II Disciplina dei Territori Rurali del Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Empoli.

Inoltre sono ancora in corso indagini per l'individuazione dei responsabili degli abbandoni di rifiuti in via di Sant'Anna, in via Monteboro e in via de Gasperi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa