Accordo tra Università di Pisa, Studio Teologico Interdiocesano e ISSR

L’Università di Pisa, lo Studio Teologico Interdiocesano «Mons. Enrico Bartoletti» di Pisa e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana «S. Caterina da Siena» – Polo di Pisa hanno sottoscritto una convenzione finalizzata alla collaborazione in ambito didattico e formativo.

L'accordo è stato sottoscritto dal rettore dell’Università di Pisa, prof. Riccardo Zucchi, dal vescovo moderatore dello Studio Teologico Interdiocesano di Pisa, mons. Saverio Cannistrà, e dal preside e dal preside della Facoltà Teologica e legale rappresentante dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana «S. Caterina da Siena», prof. don Alessandro Clemenzia.

La convenzione consente agli studenti delle tre istituzioni, compatibilmente con i rispettivi percorsi formativi e previa autorizzazione degli organi accademici competenti, di frequentare corsi e sostenere esami presso le altre sedi. Le attività svolte si inseriscono a pieno titolo nel percorso di studi e non richiedono ulteriori autorizzazioni.

La convenzione promuove inoltre forme di collaborazione accademica tra i docenti, in relazione alle rispettive aree di insegnamento, e prevede l’accesso reciproco alle biblioteche e alle aule studio delle tre istituzioni.

È infine prevista, previo accordo tra le parti, la possibilità di attivare tirocini curriculari ed extracurriculari, secondo le modalità stabilite dalle istituzioni di appartenenza, con eventuale riconoscimento dei crediti formativi universitari.

Fonte: Università di Pisa

