L'associazione Canto rovesciato festeggia i suoi primi cinque anni. Lo fa con una ricca giornata di festa, sabato 31 gennaio al Circolo ARCI di Marcignana (via Valdelsa, 132 – Empoli).

Dopo l'Assemblea annuale dei Soci, prevista per le 15, comincia la vera e propria festa.

Alle 17:30 il concerto dei cori popolari affiliati all'associazione: MirinCoro da Empoli, Mnemosine e Ribelli in Cor da Firenze e Or'coro da Vicopisano.

Alle 18:30 Open Mic: tuttə sono invitatə sul palco con poesie, letture, canzoni e interventi per festeggiare insieme. Chiunque è benvenutə a condividere un canto, una poesia, una barzelletta, un ballo o qualsiasi cosa contribuisca a rendere speciali i primi cinque anni di Canto Rovesciato.

Alle 20 è il momento della cena sociale (contributo di 20€ - riduzioni previste per bambinə, prenotazioni entro il 28 gennaio).

Alle 21:30 gran finale con il concerto di musica cilena, cubana e italiana del Grupo Tradicion, un progetto musicale nato a Genova dall’incontro di culture diverse, che unisce le radici liguri ai suoni del Cile e di Cuba. Un viaggio musicale che parte dall’Italia e attraversa il canto e le sonorità della tradizione latinoamericana, creando un dialogo musicale ricco di contaminazioni ed emozioni. Con Catalina Gajardo alla voce, Yussef Kafel al mandolino, Lorenzo Siri alla chitarra e Leivy Gibert alle percussioni.

Canto rovesciato è lieta di invitare soci, amici e cittadini a questa grande giornata di musica, festa e socialità, un'occasione per conoscere l'associazione e i suoi progetti, godere della buona musica e della buona tavola, unire cultura, socialità e divertimento.

Fonte: Associazione Canto Rovesciato

Notizie correlate