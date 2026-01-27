Infilò la bandierina nei pantaloni dell'arbitro: scatta il Daspo

In una partita di inizio gennaio era stato espulso e aveva messo la bandierina nei pantaloni dell'arbitro. Per lui ora è scattato il Daspo.

L'11 gennaio in Arno Castiglioni Laterina-Fratta Santa Caterina di seconda categoria un dirigente di casa aveva aperto i pantaloni del direttore di gara e ci aveva infilato la bandierina, come si leggeva nel comunicato ufficiale della lega.

Nella giornata del 26 gennaio è arrivata un'ulteriore sanzione: un daspo di due anni per una condotta “tanto più censurabile in quanto commessa proprio da chi ricopre un ruolo di riferimento e di buon esempio per la compagine sportiva e dall’ampio risalto mediatico a livello locale e nazionale”, come scrive la questura in una nota.

Il Daspo è arrivato anche per un tifoso del Montevarchi a seguito di una partita di Serie D col Grosseto: aveva inizio a inveire e gridare contro i tifosi ospiti, era stato fermato e identificato. Dovrà rimanere lontano dalle manifestazioni sportive per cinque anni.

