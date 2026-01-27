Si sono conclusi secondo copione i lavori di ammodernamento della rete idrica realizzati da Acque, in sinergia con l’amministrazione comunale di Bientina, in via delle Fosse e a Quattro Strade. Avviati nel settembre scorso, i due progetti si inseriscono nel programma di potenziamento delle infrastrutture acquedottistiche del territorio, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio, ridurre le dispersioni e garantire una maggiore continuità dell’erogazione idrica presso le utenze.

In via delle Fosse l’intervento è terminato all’inizio del 2026, con l’attivazione della nuova condotta lunga 1.400 metri, realizzata nel tratto compreso tra via Nilde Iotti e via Argine di Fungaia. Proprio quest’ultima strada, nel 2025, era stata interessata da un ulteriore lavoro per la posa di 1.350 metri di nuove tubazioni (tra la Strada Provinciale 25 e via del Puntone) per un investimento di 435mila euro, a dimostrazione del percorso progressivo nell’ammodernamento dell’acquedotto. L’intervento in via delle Fosse ha consentito di sostituire l’intera tubazione, caratterizzata da frequenti guasti, con una nuova condotta in ghisa sferoidale di diametro maggiore, più resistente e duratura nel tempo. Così il servizio idrico risulta oggi più stabile e affidabile, con una riduzione significativa del rischio di guasti e con una maggiore capacità di distribuzione dell’acqua, a beneficio diretto delle utenze servite.

A Quattro Strade invece, le nuove condotte sono attive già dallo scorso dicembre. In quest’area sono stati complessivamente posati circa 1.000 metri di nuove tubazioni, andando a rinnovare tratti della rete particolarmente datati. Nel dettaglio, i lavori hanno interessato via del Monte Est in direzione del capoluogo per 350 metri, via Valdinievole Sud per 110 metri, via Valdinievole Nord per 300 metri e di nuovo via del Monte Est, nel tratto verso via di Bientina, per circa 240 metri. Anche in questo caso, l’intervento ha permesso di superare criticità strutturali che in passato avevano reso indispensabili frequenti riparazioni, migliorando sensibilmente la regolarità del servizio idrico in tutta la zona.

“I due interventi - sottolinea a questo proposito il presidente di Acque, Simone Millozzi - producono benefici concreti e duraturi per il territorio. La sostituzione delle vecchie condotte consente la riduzione delle perdite e un utilizzo più efficiente della risorsa, contribuendo alla sua salvaguardia. Al contempo, l’aumento dell’affidabilità della rete comporta una diminuzione delle interruzioni del servizio e una minore necessità di attività di pronto intervento, con ricadute positive anche in termini di sostenibilità ambientale e di gestione delle risorse tecniche”.

“Sono consapevole che lavori così diffusi sul territorio comportino in prima battuta alcuni disagi per i cittadini - spiega il sindaco Dario Carmassi - Eppure, superata questa fase, con i ripristini adeguati che eseguirà il gestore, Bientina avrà una rete fortemente migliorata, il che si tradurrà in netti miglioramenti per le abitazioni e per le aziende. Ringrazio Acque per aver accolto le richieste del territorio, e aver investito di conseguenza, e allo stesso modo tutta la cittadinanza per la pazienza e la comprensione”.

I lavori, progettati da Ingegnerie Toscane e dal valore totale di circa 2 milioni di euro, rientrano in Digital4Zero, progetto di Acque cofinanziato dal PNRR che punta alla realizzazione di una rete idrica sempre più efficiente, moderna e sostenibile. Trascorso il tempo necessario all’assestamento delle tubazioni, saranno eseguite le riasfaltature definitive in tutte le strade interessate dai cantieri.

Fonte: Ufficio Stampa Acque

