Quando calcetto, musica e ironia si incontrano: Casottina Team è nel video di Tony Pitony

C'è una squadra di calcetto ai campi Aca di Fucecchio che adesso è pure nel video di uno dei cantanti del momento, Tony Pitony. Si chiama Casottina Team, è formata da giovani del Comprensorio del Cuoio (perlopiù Staffoli, Santa Croce e San Miniato) e sicuramente l'avete vista scrollando TikTok o Instagram e avrete pure fatto più di un sorriso. Sì perché più che una squadra di calcio sono un gruppo di amici che prendono tutto con filosofia, o meglio, con goliardia. Hanno migliaia di follower e si divertono nel postare le loro prodezze sul campo, anche se poi non si tratta di grandi giocate ma poco importa.

Di loro si è accorto anche Tony Pitony, uno degli artisti più in voga: cantante mascherato del quale non si conosce l'identità, ha composto canzoni con testi ironici come 'Giovanni' o 'Striscia' o 'Donne ricche', brani dei quali abbondano le cover su YouTube. Proprio per la canzone 'Giovanni' i ragazzi di Casottina Team sono stati chiamati a partecipare come comparse nel video.

"La collaborazione con Tony Pitony nasce un po’ per caso intorno a marzo 2025, quando noi eravamo ancora alle prime armi e lui aveva circa 4.000 follower" racconta uno dei ragazzi di Casottina Team, Manuele Dei. In un'occasione fu proprio il cantante a fare i complimenti alla squadra per un video: "Da lì abbiamo scoperto meglio la sua musica e il suo talento, appassionandoci sempre di più. È nato un rapporto di stima reciproca anche col suo manager Luca, abbiamo assistito al suo live in Toscana, facendo anche un piccolo cameo, fino ad arrivare a filmare il videoclip di una sua canzone".

Al video hanno partecipato in totale 15 persone gruppo biancorosso, chi davanti alla telecamera e chi dietro le quinte: "È stata una bellissima esperienza, perché ci siamo trovati catapultati in un mondo completamente nuovo per noi, a contatto con influencer molto conosciuti [tra i protagonisti ci sono anche Christian Paparini e Giulio Rovereto aka @iosonojules, ndr] e con una produzione di alto livello. È stata anche un’occasione per consolidare ulteriormente il rapporto con Tony e con Luca e, soprattutto, un’esperienza che ci ha fatto divertire tantissimo e ci ha dato la possibilità di conoscere tante persone". Il 24 luglio Tony Pitony sarà in concerto a Pisa, Casottina Team di sicuro non mancherà.

A prescindere dalla musica, il progetto della squadra, come si è visto, ha un gran successo su TikTok e Instagram. Si descrivono come "un gruppo di amici uniti da grande affiatamento e da un mix di personalità diverse" e giocano a calcetto "per passare del tempo insieme durante la settimana e divertirci". Partiti in cinque-sei persone, col tempo, "abbiamo coinvolto sempre più amici proprio perché il campo da calcetto è diventato uno dei principali modi per esprimere il nostro legame e la nostra sintonia, anche attraverso i video sui social".

I social, appunto. Lì è esploso un modo di fare lontano dagli stereotipi di oggi, in cui bisogna essere per forza 'performativi'. Casottina Team prende tutto alla leggera e diverte. Ancora Manuele Dei, a nome di tutto il team: "È nato tutto in modo molto spontaneo. Giocavamo qualche partita per passione e, dato che spesso siamo ragazzi che non hanno mai giocato a livelli alti, le partite erano piene di momenti per noi molto divertenti e surreali".

Da qui nasce l’idea di Giovanni, un componente del gruppo che è da sempre appassionato di video e montaggi, "che ha avuto la brillante intuizione di iniziare a riprendere alcune azioni e situazioni delle partite montandole in modo ironico. Abbiamo creato il profilo inizialmente con l’idea di avere ricordi da poterci rivedere tra di noi, senza alcuna aspettativa, poi però alcuni video sono diventati virali e il seguito è cresciuto sempre di più". Col tempo sono arrivati anche mi piace da personaggi importanti "come Pecco Bagnaia e commenti da calciatori come Mario Balotelli".

Dove sta il loro segreto? "La spontaneità. Tutto quello che riprendiamo e che appare nei video è reale, non ci sono cose preparate o scritte ma semplicemente le nostre reazioni naturali a quello che succede durante una partita. Mostriamo la quotidianità di persone normali che fanno una cosa semplice: giocare (male) a calcetto con gli amici".

La stagione all'Aca di Fucecchio è nell'ultima serie del campionato invernale. I biancorossi sono senz'altro una delle squadre più seguite e la situazione sul campo non è male: "Abbiamo da poco strappato il pass per la finale di Coppa e siamo attualmente primi in campionato, quindi il bilancio al momento è sicuramente molto positivo. Speriamo di riuscire a chiudere al meglio la stagione...". A proposito, ci sono altri progetti in ballo? "Cerchiamo sempre di evolverci e di portare al pubblico noi stessi, cercando di farlo ogni volta nella maniera migliore e più autentica possibile. Stiamo già lavorando a una nuova cosa di cui siamo molto fieri e che prenderà forma a breve, verrà svelata direttamente sulle nostre pagine social".

