Si riunisce il consiglio comunale di Montespertoli

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 29 gennaio, ecco i punti all'ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 29 gennaio, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani. L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1. I cittadini sono invitati a partecipare di persona o, in alternativa, a seguire la seduta sul canale YouTube dedicato.

L'ordine del giorno prevede:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;
3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Vivo Montespertoli sulla gestione emergenza neve del 6 gennaio 2026;
4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti su deduzione recupero evasione dalla TARIC per le sole utenze di Montespertoli;
5. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti su riduzione tariffe servizi erogati da Alia;
6. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti sulla situazione del Centro di Accoglienza Straordinario (CAS) di Baccaiano;
7. Interpellanza presentata dal gruppo consiliare Montespertoli di Tutti su deterioramento del manto stradale di via Montelupo;
8. Mozione presentata dal gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: “contrarietà alla legge di bilancio 2026 del governo Meloni e richiesta di modifiche a tutela degli enti locali, dei servizi pubblici e delle fasce più deboli della popolazione”;
9. Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto "condanna della Repubblica Islamica dell’Iran e sostegno all’opposizione iraniana”;
10. Approvazione aggiornamento del programma comunale degli impianti di trasmissione anno 2025 e del regolamento per l'installazione di impianti di telecomunicazione ai sensi della Legge Regionale n.49/2011;
11. Primo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028;
12. Rettifica deliberazione n. 139 del 19/12/2024 - Acquisizione sanante ex art. 42 bis D.p.r. 327/2001 - Realizzazione marciapiedi in località’ Baccaiano;
13. Emergenza meteo 6-7 gennaio 2026 - Lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza a seguito del maltempo. Intervento di somma urgenza ai sensi degli articoli 140 e 140 bis del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e) del D.lgs. n. 267/2000;
14. Variazioni al bilancio di previsione e al Documento Unico di Programmazione 2026/2028, ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000 (Tuel).

