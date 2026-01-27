Daniela Vallini rieletta Presidente del Panathlon Club Valdarno Inferiore

Attualità San Miniato
L’Avv. Daniela Vallini è stata riconfermata all'unanimità dei soci Presidente del Club per il biennio 2026-2027

Venerdì 23 Gennaio, presso Villa Sonnino di San Miniato, si e’ svolta l’Assemblea Ordinaria Elettiva del Panathlon Club Valdarno Inferiore, club sportivo che da sempre promuove i valori dello Sport e il Fair Play.

L’Avv. Daniela Vallini è stata riconfermata all'unanimità dei soci Presidente del Club per il biennio 2026-2027.

Il nuovo Consiglio Direttivo e’ composto da: Sergio De Cesaris, Piero Bandini, Paolo Briganti, Gino Briganti, Fabio Gargani, Stefano Pertici, Piero Pieraccioni.

Il Collegio di Controllo Amministrativo Contabile è composto da: Alessandro Marchetti, Annalena Pesci, Milvia Battini.

Il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria è composto da: Maria Grazia Baronti,
Rossana Piccioli, Susy Gillo

Fonte: Panathlon Club Valdarno Inferiore

