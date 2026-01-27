Empoli FC lancia 'Academy Special': calcio inclusivo per bambini e ragazzi con disabilità

Nuovo progetto sociale dell'Empoli FC attivo durante l’anno, open day il 16 febbraio al centro di Monteboro
L’Empoli Football Club rafforza il proprio impegno nel sociale con la nascita di Empoli Academy Special, un progetto dedicato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità. L’iniziativa, promossa dalla onlus Empoli For Charity, prende le mosse dall’esperienza dei camp estivi e si struttura come un percorso stabile durante l’anno, ospitato al Monteboro Training Center, centro sportivo del club azzurro sulle colline di Empoli.
A spiegare la genesi del progetto è l’amministratore delegato e vicepresidente dell’Empoli FC, Rebecca Corsi: “Era da tempo che pensavamo a un progetto così. Una letterina scritta da un bambino alla fine di un camp estivo è stata la scintilla che ha dato avvio a tutto. Vogliamo che questa esperienza non resti limitata all’estate, ma diventi un percorso continuo, capace di offrire ai ragazzi e alle loro famiglie uno spazio di relazione, crescita e serenità”.
Per la stagione 2025/2026 le attività si svolgeranno ogni lunedì, dal 23 febbraio al 25 maggio, dalle 15 alle 17, con il supporto di figure professionali qualificate. L’open day di presentazione è fissato per il 16 febbraio.
Con Empoli Academy Special, il club conferma una visione del calcio come strumento educativo, sociale e inclusivo, capace di andare oltre il campo e di creare opportunità concrete di integrazione e partecipazione.
