Empoli FC lancia 'Academy Special': calcio inclusivo per bambini e ragazzi con disabilità

L’Empoli Football Club rafforza il proprio impegno nel sociale con la nascita di Empoli Academy Special, un progetto dedicato a bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità. L’iniziativa, promossa dalla onlus Empoli For Charity, prende le mosse dall’esperienza dei camp estivi e si struttura come un percorso stabile durante l’anno, ospitato al Monteboro Training Center, centro sportivo del club azzurro sulle colline di Empoli.

A spiegare la genesi del progetto è l’amministratore delegato e vicepresidente dell’Empoli FC, Rebecca Corsi: “Era da tempo che pensavamo a un progetto così. Una letterina scritta da un bambino alla fine di un camp estivo è stata la scintilla che ha dato avvio a tutto. Vogliamo che questa esperienza non resti limitata all’estate, ma diventi un percorso continuo, capace di offrire ai ragazzi e alle loro famiglie uno spazio di relazione, crescita e serenità”.

Per la stagione 2025/2026 le attività si svolgeranno ogni lunedì, dal 23 febbraio al 25 maggio, dalle 15 alle 17, con il supporto di figure professionali qualificate. L’open day di presentazione è fissato per il 16 febbraio.

Con Empoli Academy Special, il club conferma una visione del calcio come strumento educativo, sociale e inclusivo, capace di andare oltre il campo e di creare opportunità concrete di integrazione e partecipazione.

