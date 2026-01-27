Se il silenzio fosse la vera barriera? Da questa domanda nasce “Tutto quello che avreste voluto chiedere a una persona sorda (e non avete mai osato)”, un appuntamento pubblico che unisce confronto, curiosità e pratica inclusiva: un talk aperto e paritario tra mondo sordo e mondo udente, seguito da un AperiLIS in cui la Lingua dei Segni Italiana (LIS) diventa esperienza concreta.

Non una “lezione di inclusività”, ma uno spazio di dialogo reale: un botta e risposta sincero, dove ogni domanda (anche la più scomoda) è ben accetta, per ridurre prima le distanze emotive e sociali, poi quelle culturali e linguistiche. L’evento è accessibile, con interprete LIS.

L’iniziativa è promossa da Cooperativa Sociale Elfo. In collaborazione con CR ENS Toscana e Associazione Comunico, la Cooperativa Elfo promuove attività formative e di sensibilizzazione per diffondere conoscenze e competenze sulla LIS e sostenere l’inclusione delle persone sorde nel territorio dell’Az. USL Toscana Centro.

L’evento si inserisce nel progetto “Insieme per Comunicare Meglio”, promosso da ASL Toscana Centro e Regione Toscana, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità.

Informazioni evento

Quando: Giovedì 29 gennaio 2026 | 18:00 – 22:00

18:00 – 20:00 | TALK

20:00 – 22:00 | APERILIS (in LIS)

Dove: Scomodo Empoli – La Redazione (ex Cinema La Perla)

Via dei Neri, 5 – 50053 Empoli (FI)

Ingresso: libero

Prenotazione: obbligatoria per l’aperitivo tramite QR Code

Accessibilità: evento con interprete LIS

Fonte: Cooperativa Sociale Elfo ONLUS

