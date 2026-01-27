Firenze contro la truffa delle tre campanelle: volantini e locandine nel centro storico

Il Comune di Firenze scende in campo contro la truffa delle tre campanelle con una campagna di comunicazione e prevenzione realizzata insieme alle associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato. L’iniziativa prevede la distribuzione di volantini e locandine a negozianti, ristoratori e gestori di attività del centro storico, in particolare nelle aree più colpite dal fenomeno: piazza Duomo, Borgo San Lorenzo e piazza San Lorenzo.

Il messaggio è chiaro e diretto: “Non partecipare al gioco, è una truffa”. Oltre al materiale informativo nei locali, sono previsti anche manifesti sul circuito delle affissioni comunali, per raggiungere un pubblico ancora più ampio, con un’attenzione particolare ai turisti.

A spiegare il senso dell’iniziativa è l’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio: “Con questa iniziativa vogliamo mettere sull’avviso in particolare i turisti e informarli che il gioco delle tre campanelle è una truffa messa in pratica da bande di delinquenti. Da parte nostra con la polizia municipale siamo sul campo con controlli serrati, denunce e multe che si aggiungono al lavoro delle forze dell’ordine. Ma anche rendere consapevoli le persone che si tratta di una truffa e non di una pratica legale è fondamentale. In questo la collaborazione con le associazioni e le attività economiche è decisiva”.

L’obiettivo è ridurre il numero di vittime attraverso informazione, prevenzione e una stretta sinergia tra istituzioni e tessuto economico cittadino.

