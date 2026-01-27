Gambassi Rugby e Coop Colori insieme per uno sport fatto di persone, non di etichette

Gambassi Rugby, in collaborazione con la cooperativa sociale Coop Colori, avvia la ricerca di collaboratori e collaboratrici volontari da inserire nel progetto di Rugby Integrato, un’iniziativa sportiva e sociale che promuove inclusione, relazione e partecipazione attiva.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare uno spazio sportivo in cui il rugby diventa strumento educativo e occasione di crescita per tutti i partecipanti. Per questo motivo è previsto un corso di formazione completamente gratuito, rivolto a chi desidera mettersi in gioco in un contesto di sport inclusivo.

Non è necessario avere esperienze specifiche nel rugby o in ambito educativo: il percorso formativo fornirà gli strumenti utili per operare all’interno del progetto. Eventuali esperienze pregresse in ambito sportivo, sociale o educativo rappresentano un valore aggiunto, ma non sono indispensabili.

Si cercano persone maggiorenni, empatiche e pazienti, con sensibilità relazionale e disponibilità a dedicare parte del proprio tempo a un’attività che mette al centro la persona e il lavoro di squadra. È importante la capacità di ascolto, la predisposizione alla collaborazione e la volontà di interagire in modo rispettoso in contesti umani complessi.

L’obiettivo è costruire un gruppo di collaboratori motivati che, al termine della formazione, possano affiancare lo staff nelle attività di Rugby Integrato.

Per informazioni o per manifestare il proprio interesse è possibile scrivere a:

📩 Info@coopcolori.it

Notizie correlate