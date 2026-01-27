Gambassi Rugby e Coop Colori insieme per uno sport fatto di persone, non di etichette

Attualità Gambassi Terme
Condividi su:
Leggi su mobile

Avviata la ricerca di collaboratori e collaboratrici volontari da inserire nel progetto di Rugby Integrato

Gambassi Rugby, in collaborazione con la cooperativa sociale Coop Colori, avvia la ricerca di collaboratori e collaboratrici volontari da inserire nel progetto di Rugby Integrato, un’iniziativa sportiva e sociale che promuove inclusione, relazione e partecipazione attiva.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare uno spazio sportivo in cui il rugby diventa strumento educativo e occasione di crescita per tutti i partecipanti. Per questo motivo è previsto un corso di formazione completamente gratuito, rivolto a chi desidera mettersi in gioco in un contesto di sport inclusivo.

Non è necessario avere esperienze specifiche nel rugby o in ambito educativo: il percorso formativo fornirà gli strumenti utili per operare all’interno del progetto. Eventuali esperienze pregresse in ambito sportivo, sociale o educativo rappresentano un valore aggiunto, ma non sono indispensabili.

Si cercano persone maggiorenni, empatiche e pazienti, con sensibilità relazionale e disponibilità a dedicare parte del proprio tempo a un’attività che mette al centro la persona e il lavoro di squadra. È importante la capacità di ascolto, la predisposizione alla collaborazione e la volontà di interagire in modo rispettoso in contesti umani complessi.

L’obiettivo è costruire un gruppo di collaboratori motivati che, al termine della formazione, possano affiancare lo staff nelle attività di Rugby Integrato.

Per informazioni o per manifestare il proprio interesse è possibile scrivere a:

📩 Info@coopcolori.it

Notizie correlate

Cerreto Guidi
Attualità
24 Gennaio 2026

A Cerreto Guidi la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa celebra il patrono

La Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa ha festeggiato il Santo Patrono a Cerreto Guidi, ricorrenza ogni anno fortemente vissuta con spirito di unità, fraternità e grande [...]

Firenze
Attualità
21 Gennaio 2026

Dall'estero comprano casa in Toscana: numeri alti per Lunigiana e Argentario

La Toscana si conferma anche nel 2025 la prima regione italiana per numero di richieste immobiliari provenienti dall’estero, mantenendo il ruolo di principale punto di riferimento per chi sogna una [...]

Toscana
Attualità
21 Gennaio 2026

Cresce l'immigrazione: in Toscana risiedono 440mila stranieri, +3.7% rispetto al 2023

La popolazione straniera in Toscana continua a crescere e nel 2024 raggiunge quota 439.789 residenti, contro i 424.066 dell’anno precedente (qua quelli del 2035). Si tratta di un aumento del [...]



Tutte le notizie di Gambassi Terme

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina