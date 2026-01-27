Giuseppe B. Commisso nuovo presidente della Fiorentina

La Fiorentina ha un nuovo presidente. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi a Firenze, ha nominato Giuseppe B. Commisso alla guida del club viola. Il figlio dell’imprenditore italo-americano Rocco Commisso, scomparso il 16 gennaio scorso a New York all’età di 76 anni, succede al padre nel segno della continuità familiare e manageriale.

Nel corso della riunione, il Cda ha inoltre confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari come direttore generale, garantendo stabilità alla governance della società.

Nel ricordare il padre, il nuovo presidente ha dichiarato: “Sono profondamente determinato a portare avanti la sua eredità e la sua visione nel costruire la Fiorentina”.

Commisso jr., già attivo nella governance del club, ha espresso il proprio impegno attraverso i canali ufficiali della società: “È un grande onore. Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Stephan e a Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro della società. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare mia madre Catherine: la sua nomina nel Cda come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre”.

E ha aggiunto: “Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il club nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, confermando una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale”.

Alla nuova nomina sono arrivati anche i messaggi istituzionali. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha rivolto a Commisso jr. i suoi auguri: “Vanno i più sentiti auguri di buon lavoro, nella convinzione che saprà rappresentare nel modo migliore ed in uno spirito di continuità con quanto già fatto dal padre i valori e l’eredità storica e sportiva della Fiorentina, contribuendo ad accrescere quel patrimonio di passioni e affetto condiviso da tutti coloro che hanno a cuore le sorti della squadra viola”.

