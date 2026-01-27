Guasto al riscaldamento, chiusa la scuola Montanelli-Petrarca di Fucecchio

Il provvedimento si è reso necessario dopo un guasto tecnico all’impianto di riscaldamento, che non consente di garantire comfort e sicurezza

Si informa che, con ordinanza sindacale n. 10 del 27/01/2026, il Comune di Fucecchio ha disposto la chiusura temporanea della Scuola Secondaria di primo grado “Montanelli–Petrarca” per l’intera giornata di mercoledì 28 gennaio 2026 e comunque fino al ripristino dell’impianto di riscaldamento.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un guasto tecnico all’impianto di riscaldamento, che non consente al momento di garantire condizioni adeguate di comfort e sicurezza per studenti e personale scolastico, anche in considerazione delle attuali condizioni climatiche. Il guasto è già stato preso in carico dai tecnici competenti e sono in corso le operazioni necessarie al ripristino dell’impianto. La riapertura della scuola sarà comunicata non appena saranno ripristinate le condizioni idonee allo svolgimento dell’attività didattica.

