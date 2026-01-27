Incidente sulla pista da sci, 57enne in ospedale in codice rosso

Cronaca Abetone Cutigliano
Condividi su:
Leggi su mobile

Un 57enne italiano è rimasto vittima di un trauma cranico da caduta mentre si trovava sulla pista Pulicchio, in località Faidello

Un 57enne italiano è rimasto vittima di un trauma cranico da caduta mentre si trovava sulla pista Pulicchio, in località Faidello, nel comprensorio sciistico dell'Abetone Cutigliano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13. Il 57enne è stato trasferito d'urgenza in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato in servizio di sicurezza e soccorso in montagna, insieme alle squadre della società impianti. Considerata la dinamica e la criticità del quadro clinico, sul luogo sono confluiti l'ambulanza, l'automedica e l'elicottero Pegaso 3.

 

Notizie correlate

Abetone Cutigliano
Cronaca
29 Dicembre 2025

Bambino cade in un dirupo in montagna: è ricoverato al Meyer

Un bambino di otto anni è finito in ospedale al Meyer dopo un incidente in montagna. Il piccolo stava giocando all'Abetone con alcuni amici ed è precipitato in un dirupo [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Abetone Cutigliano
Cronaca
5 Aprile 2025

Rischio valanga sull'Abetone, esercitazione congiunta nella zona della Val di Luce- Val Sestaione

Nella zona della Val di Luce / Val Sestaione, tra i 1.600 e i 1.900 metri di altitudine, i Finanzieri del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) di Abetone [...]



Tutte le notizie di Abetone Cutigliano

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina