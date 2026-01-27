Incidente sulla pista da sci, 57enne in ospedale in codice rosso

Un 57enne italiano è rimasto vittima di un trauma cranico da caduta mentre si trovava sulla pista Pulicchio, in località Faidello, nel comprensorio sciistico dell'Abetone Cutigliano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13. Il 57enne è stato trasferito d'urgenza in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato in servizio di sicurezza e soccorso in montagna, insieme alle squadre della società impianti. Considerata la dinamica e la criticità del quadro clinico, sul luogo sono confluiti l'ambulanza, l'automedica e l'elicottero Pegaso 3.

