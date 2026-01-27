Incidente tra due auto in via Caverni a Montelupo: trasportati in codice giallo

I conducenti delle auto non hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati all'Ospedale di Empoli per accertamenti
Nel pomeriggio di oggi, due automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Caverni a Montelupo Fiorentino. Secondo quanto riferito, lo scontro sarebbe avvenuto a bassa velocità.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Fortunatamente, i conducenti non hanno riportato ferite gravi: entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Empoli in codice giallo per accertamenti.
La dinamica dell’incidente è al momento in fase di accertamento da parte della polizia municipale.
Si segnalano traffico e rallentamenti verso il centro di Montelupo.
