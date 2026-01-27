Evasione da 800mila euro: nei guai due influencer pisane

La Guardia di Finanza toscana intensifica i controlli fiscali e scopre due creator digitali che hanno incassato centinaia di migliaia di euro senza mai dichiararli al fisco. L'operazione del comando provinciale di Pisa ha riguardato una trentenne pisana e una quarantaseienne di origine bulgara, entrambe residenti in provincia. Le due influencer operavano principalmente su OnlyFans, piattaforma che offre contenuti in abbonamento mensile.

Attraverso accurate indagini online, i finanzieri hanno ricostruito l'attività delle due donne negli ultimi cinque anni, rilevando un giro d'affari considerevole. Con oltre novantamila follower disposti a pagare abbonamenti da 4 euro mensili fino a 54 euro annui, le creator avrebbero ricevuto compensi mai dichiarati al fisco, nonostante fossero regolarmente accreditati su conti correnti e carte prepagate. L'accusa è di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, sia per le imposte dirette che per l'IVA, a fronte di ricavi superiori a 800mila euro.

Un aspetto particolarmente rilevante emerso dall'indagine riguarda l'occultamento di parte dei compensi mediante buoni regalo Amazon e altre forme di credito digitale, metodi sempre più utilizzati dagli influencer per nascondere i proventi. Questi strumenti, trasferiti tramite codici elettronici o portafogli digitali, complicano notevolmente la tracciabilità e il collegamento con i flussi finanziari reali.