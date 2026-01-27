Tenta la fuga in auto e lancia la droga, arrestato 20enne a Piombino

Un inseguimento lungo viale Unità d'Italia a Piombino terminato con l'arresto di un giovane accusato di detenzione ai fini di spaccio.

I fatti sono avvenuti pochi giorni fa, durante una normale attività di pattugliamento. Alla vista dei militari, un ventenne di origini straniere alla guida di un'auto ha tentato di eludere il controllo, accelerando improvvisamente. Ne è nato un breve ma concitato inseguimento, durante il quale il giovane ha cercato di disfarsi di un involucro lanciandolo fuori dal finestrino in corsa.

Una volta raggiunto e bloccato in sicurezza, il ragazzo si è mostrato visibilmente agitato e tremante. Nell'involucro recuperato e a seguito della perquisizione veicolare, sono stati rinvenuti circa 20 grammi di cocaina. Oltre allo stupefacente, i militari hanno sequestrato quasi 150 euro in contanti. Il giovane, che ha dichiarato di essere disoccupato, non ha saputo giustificare il possesso di quella somma, ritenuta dagli inquirenti provento dell'attività illecita.

Il ventenne è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo per l'indagato il divieto di dimora nella provincia di Livorno. È stato inoltre avviato l'iter presso l'autorità amministrativa competente a causa della sua posizione non regolare sul territorio nazionale.

