Da destra attaccano il liceo Livi per le lezioni sull'antifascismo

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

Azione Studentesca, formazione di estrema destra, ha inserito l'istituto Carlo Livi di Prato in una sorta di lista di istituzioni che promuovono il "pensiero unico". Il motivo è da ricercare in alcune lezioni di educazione civica organizzate nelle scorse settimane e dedicate all'antifascismo. Secondo AS la scuola farebbe propaganda politica. Sono anche comparsi striscioni di fronte alla scuola, in riferimento agli scontri di Roma a Acca Larenzia: "Raccontate che gli Antifa picchiano a Roma".

Azione Studentesca ha promosso anche una campagna nazionale in cui invita studenti e studentesse a segnalare i professori e le professoresse di sinistra attraverso questionari e manifesti affissi in diverse città, come aveva riportato Il Manifesto. Sinistra e centrosinistra sono già insorti contro l'iniziativa, anche FLC Cgil ha dato contro l'idea di AS: "La libertà di insegnare non può essere messa all’indice". USB Scuola Toscana esprime "solidarietà e sostegno alle docenti e ai docenti, sotto attacco per aver dedicato al tema dell'antifascismo una giornata di attività didattica nell'ambito delle ore di educazione civica".

Notizie correlate

Prato
Cronaca
26 Gennaio 2026

Carcere di Prato, nuove violenze anche sessuali: per la Procura "recrudescenza criminosa"

Nuovi episodi di violenza, anche a sfondo sessuale, si sarebbero verificati all’interno del carcere di Prato, La Dogaia. È quanto emerge da una nota della Procura pratese, che segnala una [...]

Prato
Cronaca
21 Gennaio 2026

Persona investita sui binari a Prato, sospesa la circolazione dei treni

Una persona è stata investita questo pomeriggio sui binari della linea ferroviaria Firenze-Pistoia, all'altezza di Prato in località Viaccia. Qui, dalle 17.30 circa, stanno intervenendo i vigili del fuoco di [...]

Prato
Cronaca
21 Gennaio 2026

Contrabbando di tessuti a Prato: sequestrati oltre 7,8 milioni metri di stoffa

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Prato contro il contrabbando di tessuti nel distretto industriale pratese. L’indagine, denominata 'FRAUS AB ORIENTE' e coordinata dalla Procura Europea (EPPO) – Ufficio [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina