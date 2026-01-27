Da destra attaccano il liceo Livi per le lezioni sull'antifascismo

Azione Studentesca, formazione di estrema destra, ha inserito l'istituto Carlo Livi di Prato in una sorta di lista di istituzioni che promuovono il "pensiero unico". Il motivo è da ricercare in alcune lezioni di educazione civica organizzate nelle scorse settimane e dedicate all'antifascismo. Secondo AS la scuola farebbe propaganda politica. Sono anche comparsi striscioni di fronte alla scuola, in riferimento agli scontri di Roma a Acca Larenzia: "Raccontate che gli Antifa picchiano a Roma".

Azione Studentesca ha promosso anche una campagna nazionale in cui invita studenti e studentesse a segnalare i professori e le professoresse di sinistra attraverso questionari e manifesti affissi in diverse città, come aveva riportato Il Manifesto. Sinistra e centrosinistra sono già insorti contro l'iniziativa, anche FLC Cgil ha dato contro l'idea di AS: "La libertà di insegnare non può essere messa all’indice". USB Scuola Toscana esprime "solidarietà e sostegno alle docenti e ai docenti, sotto attacco per aver dedicato al tema dell'antifascismo una giornata di attività didattica nell'ambito delle ore di educazione civica".

