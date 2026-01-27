'La caverna dei balocchi' al Minimal Teatro di Empoli

Al Minimal Teatro di Empoli secondo appuntamento con Teatri di confine, rassegna teatrale dedicata alle famiglie in orario serale, promossa da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Comune di Empoli e Giallo Mare Minimal Teatro.

Venerdì 30 gennaio  alle 21 con in scena una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro firmate da Renzo Boldrini autore e protagonista de La caverna dei balocchi.

Lo spettacolo è un gioco scenico che, come si evince dal titolo gioca con due luoghi straordinari: la Caverna descritta da Platone e il Paese dei Balocchi creato da Collodi. Entrambi i luoghi hanno in comune come parola chiave l’inganno, sono due trappole luccicanti, dove i prigionieri hanno una falsa prospettiva del loro destino perché si rende loro impossibile tracciare un confine esatto fra ciò che è vero e ciò che è falso.

Renzo Boldrini costruisce e narra in scena questo "pastiche" testuale, dove i prigionieri della Caverna si confondono con Pinocchio, Lucignolo e la Fata Turchina. La sua narrazione scenico conta sull'interazione con Giovanna Mastantuoni che utilizza la telecamera per video riprendere in tempo reale oggetti, illustrazioni originali e immagini create con l'intelligenza artificiale. Creazioni figurative proiettate sulla scena in tempo reale è sostenuta dalle trame sonore "agite" da Roberto Bonfanti.

Gli spettacoli sono indicati per bambini dai 6 anni in su.

Il programma di Teatri di confine prosegue venerdì 13 febbraio con Geppetto di Fondazione Sipario Toscana e venerdì 13 marzo K(A)O-faccine di Fondazione Sipario Toscana.

