La Società di San Giovanni Battista compie 230 anni: cerimonia nel Salone dei Cinquecento

Firenze rende omaggio a una delle sue istituzioni più antiche e identitarie. La Società di San Giovanni Battista, organizzazione di volontariato che da 230 anni custodisce, promuove e tramanda tradizioni, storia e feste della città, apre ufficialmente il calendario delle celebrazioni per il proprio anniversario con un evento solenne nel cuore simbolico di Firenze.

Giovedì 29 gennaio 2026, alle ore 17.30, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, si terrà il primo evento celebrativo del 230° Anniversario della Fondazione della Società di San Giovanni Battista, alla presenza dei rappresentanti della Società, della Deputazione, della sindaca Sara Funaro e di altre Autorità cittadine.

Nel corso della cerimonia avrà luogo anche la 35ª edizione del Premio “Il Bel San Giovanni”, riconoscimento che la Società conferisce a istituzioni, enti e realtà distintesi per il loro contributo alla vita culturale, sociale ed economica di Firenze.

Accanto a questo, saranno consegnati anche il Premio “Gli Sposi di San Giovanni” e il riconoscimento al Primo nato il 24 giugno di nome Giovanni o Giovanna, simboli di un legame profondo e continuo tra la città e il suo Patrono.

Per il 2025, il Premio “Il Bel San Giovanni” viene assegnato a:

Conservatorio di Musica “Luigi Cherubini” di Firenze

Stefano Ricci S.p.A.

Gruppo Editoriale

Come evidenzia il presidente Claudio Bini, "l’evento rappresenta non solo un momento celebrativo, ma anche un’occasione per riaffermare il ruolo della Società di San Giovanni Battista come custode attiva dell’identità fiorentina: una storia lunga 230 anni, con continuità, che, nel solco della memoria e della tradizione, continua a vivere nel presente e a rinnovarsi con responsabilità e visione verso le nuove generazioni per il futuro della città e per conservare e tramandare le sue tradizioni".

