Lavori sulla Sr 429, senso unico alternato dal 28 al 30 gennaio

La Città Metropolitana di Firenze porta avanti attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade di competenza.

Per consentire urgenti lavori di ripristino delle barriere di sicurezza (guard-rail) a seguito di un incidente stradale, sono previste variazioni alla viabilità lungo la Sr 429 di Valdelsa, dal 28 al 30 gennaio.

Nel dettaglio, i provvedimenti interesseranno il tratto compreso tra il km 35+100 e il km 35+200, nel territorio comunale di Empoli. Le variazioni nel dettaglio sono le seguenti: dal 28 gennaio 2026 al 30 gennaio 2026, in orario 8-17.30, senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, con limite di velocità ridotto a 30 km/h in prossimità del cantiere e restringimento della carreggiata per permettere lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa