'L'avventura della Freccia Azzurra' al Teatro Pacini di Fucecchio

Domenica 1 febbraio alle ore 16:30 al Teatro Pacini di Fucecchio il sipario si apre con L’AVVENTURA DELLA FRECCIA AZZURRA, testo e regia di Cecilia Bartoli, con Cecilia Bartoli e Federico Ghelarducci, sagome e figure Gabriele Genova, uno spettacolo dai 5 anni in su.

L’Avventura della Freccia Azzurra, fiaba dolce-amara ispirata al capolavoro di Gianni Rodari, racconta il viaggio eroico di un colorato gruppo di giocattoli coraggiosi che, invece di rimanere nella vetrina sicura, sceglie di seguire il cuore, fuggendo dal negozio e mettendosi in marcia per provare a cambiare le regole.

La vetrina del negozio della Befana è un posto scintillante, pieno di giocattoli bellissimi: tutti i bambini e le bambine della città vorrebbero averli in dono… ma non tutti possono permetterseli, così molti di loro, invece di chiederli, si limitano a contemplarli, con il naso incollato al vetro del negozio: perché sognare, in fondo, non costa ancora nulla. Vero?

Francesco è proprio uno di questi bambini: innamorato della Freccia Azzurra (il treno-giocattolo esposto in vetrina), si accontenta di guardarla da lontano mentre passa davanti al negozio tutte le volte che deve andare a scuola oppure al lavoro.

Ma chi ha detto che i giocattoli dietro a quel vetro non ricambino il suo sguardo triste? E, soprattutto, chi ha deciso che i giocattoli un cuore non ce l’hanno?

Lo spazio esterno, pericoloso e dominato solo dalla neve e dal vento, è lo specchio di un mondo ingiusto, pieno di individualismi e differenze sociali. Avventurandosi in questo luogo ostile, i giocattoli impareranno a dare valore alle cose che contano davvero: la solidarietà, l’amicizia e la speranza.

Inseguiti da una buffa coppia, che altri non sono se non l’algida Befana e il suo svampito servo Terenzio, affronteranno ogni sorta di peripezia per trovare Francesco e regalarsi a lui.

Un’avventura notturna magica e appassionante, che vede l’umano e l’inanimato confrontarsi a tal punto da rendere sfumato il confine che li separa e che, anche per questo, viene resa in scena attraverso l’interazione di attori, sagome colorate e ombre.

AMBARABà Famiglie a Teatro è organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze. La stagione, con la direzione artistica di Enrico Falaschi.

Il Teatro Pacini è uno spazio di crescita, di dialogo e di confronto in grado di includere un pubblico di tutte le età e di coinvolgere le nuove generazioni in un percorso di crescita, capace di offrire stimoli culturali di varia natura, con appuntamenti per le scuole e per le famiglie, attività di formazione, cinema.

Fonte: Ufficio stampa