Località La Fonte: interventi di riqualificazione e manutenzione

Attualità Santa Maria a Monte
La Fonte è stata interessata lo scorso anno da episodi di vandalismo che hanno reso necessario un piano di ripristino e valorizzazione

Proseguono gli interventi dell’Amministrazione comunale nella zona di località La Fonte, interessata lo scorso anno da episodi di vandalismo che hanno reso necessario un piano di ripristino e valorizzazione dell’area. Dopo la pulizia straordinaria effettuata nel corso dell’estate, l’Amministrazione ha formalizzato un accordo per la manutenzione annuale del verde, con l’obiettivo di garantire continuità nella cura degli spazi e prevenire situazioni di degrado.

È inoltre prevista, non appena le condizioni stagionali lo consentiranno, la realizzazione di interventi di manutenzione della vasca e dei lavatoi, elementi storici e funzionali dell’area. Sul fronte delle strutture sportive, è in fase di programmazione un bando per l’affidamento della gestione del campo sportivo in erba sintetica, finalizzato a valorizzarne l’utilizzo e a garantirne una gestione ordinata e continuativa.

"Gli interventi – sostiene il Sindaco Del Grande – rientrano in un più ampio percorso di attenzione e investimento sul territorio da parte del Comune di Santa Maria a Monte, con l’obiettivo di tutelare il patrimonio pubblico e migliorare la fruibilità degli spazi da parte della cittadinanza".

