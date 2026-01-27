Maltempo Empolese Valdelsa, scatta allerta meteo codice giallo per pioggia

Codice giallo in tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa per pioggia. Allerta valida da questa sera e per tutta la giornata di domani
Scatta l’allerta meteo codice giallo in tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa per il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. L’avviso, diramato dal CFR Toscana, è valido da questa sera e per tutta la giornata di domani, martedì 28 gennaio 2026.
La criticità è legata alle condizioni meteo avverse previste sul territorio, con possibili piogge persistenti che potrebbero provocare allagamenti localizzati, innalzamenti dei corsi d’acqua minori e difficoltà nella viabilità.
Le autorità raccomandano la massima prudenza, invitando i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti responsabili, soprattutto nelle aree più esposte al rischio idraulico.
Le previsioni meteo e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul portale ufficiale del Centro Funzionale Regionale della Toscana (CFR Toscana).
