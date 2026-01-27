Maltempo Empolese Valdelsa, scatta allerta meteo codice giallo per pioggia

Cronaca Empolese Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

Codice giallo in tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa per pioggia. Allerta valida da questa sera e per tutta la giornata di domani

Scatta l’allerta meteo codice giallo in tutti i comuni dell’Empolese-Valdelsa per il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. L’avviso, diramato dal CFR Toscana, è valido da questa sera e per tutta la giornata di domani, martedì 28 gennaio 2026.

La criticità è legata alle condizioni meteo avverse previste sul territorio, con possibili piogge persistenti che potrebbero provocare allagamenti localizzati, innalzamenti dei corsi d’acqua minori e difficoltà nella viabilità.

Le autorità raccomandano la massima prudenza, invitando i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti responsabili, soprattutto nelle aree più esposte al rischio idraulico.

Le previsioni meteo e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul portale ufficiale del Centro Funzionale Regionale della Toscana (CFR Toscana).

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
23 Gennaio 2026

Giovane investita da un treno a Empoli: la 22enne non ce l'ha fatta

Non ce l’ha fatta la giovane Gaia Gelsi di 22 anni travolta da un treno alla stazione di Empoli, nella sera di martedì scorso, 20 gennaio. Fin da subito le [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
6 Gennaio 2026

Neve nell'Empolese Valdelsa: mezzi spargisale e eventi annullati. Cade albero a Montespertoli

Neve anche nell'Empolese Valdelsa che si risveglia coperta di bianco come altre aree della Toscana. Nevicate si registrano soprattutto in Valdelsa, anche a bassa quota. I Comuni al momento più [...]

Toscana
Cronaca
29 Dicembre 2025

Due guasti e un investimento di animali, ritardi e disagi su tutta la rete ferroviaria

Lunedì di pesanti disagi sulla rete ferroviaria toscana. A causa di una serie di eventi concomitanti, ossia un guasto tecnico tra San Romano e San Miniato (linea FI-PI), un problema [...]



Tutte le notizie di Empolese Valdelsa

<< Indietro

[mc4wp_form id=1071763]

torna a inizio pagina