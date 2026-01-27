Pioggia, vento e mareggiate: codice giallo maltempo su tutta la Toscana

Cronaca Toscana
Nuova perturbazione in Toscana a partire dalla serata di oggi con piogge che dalle zone occidentali si estenderanno a tutta la regione

Una nuova intensa perturbazione interesserà la Toscana a partire dalla serata di oggi, martedì 27 gennaio, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, che dalle zone occidentali si estenderanno a tutta la regione nel corso della notte.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che dalla ore 22 di stasera e per tutta la giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, riguarderà l’intera Toscana. Per rischio idraulico del reticolo principale, codice giallo per il bacino di Bisanzio e Ombrone pistoiese, con durata per tutta la giornata di domani.

Il codice giallo per forti mareggiate interesserà prima le coste centro meridionali e l’arcipelago – dalla mezzanotte fino alle 18 di mercoledì – e poi quelle centro settentrionali – dalle 10 fino alle 22, sempre di mercoledì.

Per vento l’allerta gialla sarà in vigore dalla mezzanotte fino alle 18 di domani nelle zone meridionali e nella Valtiberina.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
23 Gennaio 2026

È morto l’attore Carlo Cecchi, icona di teatro e cinema italiano

Si è spento Carlo Cecchi, attore e regista tra i più autorevoli della scena italiana, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 25 gennaio 1939. Aveva quasi 87 anni. Secondo [...]

Toscana
Cronaca
23 Gennaio 2026

Quartiere San Jacopino: cittadini chiedono presenza quotidiana delle forze dell’ordine

Controlli continuativi sul territorio, non solo interventi sporadici: è la richiesta del comitato Cittadini attivi di San Jacopino, dopo l’aumento di spaccate alle auto, bivacchi molesti e spaccio. A parlare [...]

Toscana
Cronaca
22 Gennaio 2026
giuliano taddei

Firenze piange Giuliano Taddei, decano del giornalismo toscano

È morto oggi a Firenze, sua città natale, Giuliano Taddei, giornalista 86enne tra i pionieri delle televisioni locali, le cosiddette 'tv libere' in Toscana e non solo. A darne notizia [...]



Tutte le notizie di Toscana

