Maratonina Città di Vinci, si punta ai 500 iscritti

Tutto pronto per domenica e per la 39esima edizione della Maratonina Città di Vinci. La classica toscana, in vista del quarantennale sta vivendo giornate di grande lavoro, con molte società che stanno presentando le loro liste di partenza. La manifestazione si conferma così un riferimento assoluto per la Toscana e non solo, restando fedele alla sua distanza di 14,9 km e conta di avere al via almeno 500 partecipanti.

Una gara che nell’ultimo decennio ha visto in campo maschile l’unica doppietta di Giacomo Barontini, primo nel 2019 e 2020 mentre fra le donne spicca Martina Mantelli, vincitrice ben 4 volte: 2017, 2019, 2020 e lo scorso anno, quando in 1h02’19” trionfò al pari del marocchino Mohammed El Quardy, primo in 50’38”.

Domenica la prova, che sarà anche Memorial Giorgini Nazzareno e Trofeo Incitec, partirà alle ore 9:15 dalla zona del semaforo di Via Giovanni XXIII, davanti al ristorante “All’Unicorno” dove si svolgeranno anche le operazioni di prepartenza. Il tracciato è disegnato lungo le vie della città natale del genio Leonardo e a tutti gli iscritti è concessa la possibilità di visitare nel weekend il Museo Leonardiano completamente gratis.

Iscrizioni ancora parte per la prova iscritta nel calendario Uisp, con un costo da versare di appena 10 euro, ma provvedendo direttamente al mattino di domenica l’importo passerà a 12 euro. A fine gara le premiazioni che riguarderanno anche le prime 10 società per numero di partecipanti. Oltre alla prova agonistica ricordiamo che è prevista anche una ludico-motoria di 6 km. Per informazioni: Atletica Vinci, www.atleticavinci.it, per iscrizioni https://www.cronorun.it/index.php/it/iscrizioni-39-maratonina-citta-di-vinci-fi

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate