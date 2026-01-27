Conferme e novità: la programmazione annuale dei mercati straordinari a Empoli

Una nuova stagione di eventi che riguardano il commercio a dettaglio con i mercati straordinari antecedenti le festività pasquali e natalizie, che porterà conferme di format eccellenti e di richiamo ma anche belle novità, come ad esempio, la manifestazione straordinaria denominata ‘Il mercato più famoso d’Italia, promosso dal Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, in calendario venerdì 1 febbraio 2026, dalle 8 alle 19, in piazza della Vittoria e vie limitrofe (via Roma e via Tinto da Battifolle). Per informazioni consultare il sito web http://www.gliambulantidifortedeimarmi.it/

La programmazione annuale 2026 dei mercati prosegue con la conferma della fiera del commercio Empolissima (per tutte le stagioni) e by night, l’ormai tradizionale Mercato sui Giardini in piazza Matteotti e la continuazione della seconda edizione del Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo diventato una bella realtà.

Calendario alla mano ecco le date per non perdere nessuna occasione: il 1 febbraio 2026, Il Mercato di qualità più famoso d’Italia, dalle 8 alle 19, piazza della Vittoria, via Roma e via Tinto da Battifolle; il Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile e 9 maggio 2026, nel cuore del centro storico di Empoli (piazza Farinata degli Uberti, via Leonardo da Vinci e piazzetta della Propositura); mercati straordinari antecedenti le festività pasquali (domenica 29 marzo nel consueto orario mattutino del giovedì) e natalizie (domenica 13 e 20 dicembre nel consueto orario mattutino del giovedì); Mercato sui giardini (piazza Matteotti), 12 aprile, 24 maggio e 27 settembre, in orario dalle 8 alle 20. Per questa manifestazione le date potrebbero essere riprogrammate o annullate nel caso di lavori di riqualificazione in corso della piazza.

Si arriva a Empolissima in veste primaverile, autunnale e invernale nei giorni 10 maggio, 11 ottobre e 8 novembre; mentre Empolissima by night si svolgerà il 28 luglio. Gli orari sono sempre dalle 8 alle 20.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate