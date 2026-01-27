Museo Leonardiano, aperte le candidature per per due tirocini

Sei mesi di tirocinio come progettista e junior manager in ambito museale, oppure un anno di esperienza nelle attività di gestione al Museo Leonardiano di Vinci. Sono le opportunità che i giovani sotto i 30 anni possono cogliere partecipando a due avvisi pubblicati separatamente, uno dall'Università degli Studi di Firenze per la Rete Toscana dei Musei Scientifici, della quale il Museo Leonardiano fa parte, e l’altra dal Museo Diffuso Empolese Valdelsa. Entrambe le iniziative rientrano nel bando regionale FSE “Giovani professionisti crescono nei musei”, che incentiva l’occupazione stabile e di qualità nei beni culturali e nell’arte contemporanea.

“Il Museo Leonardiano rappresenta uno dei luoghi simbolo dell’identità culturale di Vinci - commenta Daniele Vanni, sindaco di Vinci -. Le adesioni ai bandi dell’Università degli Studi di Firenze, nell’ambito della Rete Toscana dei Musei Scientifici, e del Mudev, costituiscono un’opportunità importante non solo per i giovani laureati che potranno acquisire competenze qualificate nel settore museale, ma anche per il nostro territorio, che continua a investire sulla formazione e sul valore del proprio patrimonio culturale. Offrire un tirocinio in ambito museale significa aprire le porte del Museo Leonardiano a nuove energie, idee e professionalità, rafforzando al tempo stesso il legame tra istituzioni culturali, università e mondo del lavoro. È un’iniziativa che va nella direzione di sostenere concretamente i giovani e di promuovere una gestione sempre più innovativa e inclusiva dei nostri musei".

Alle selezioni possono partecipare i giovani che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza dei bandi, e che sono disoccupati, inattivi, non impegnati in percorsi di studi o di formazione, e che abbiano conseguito la laurea magistrale da non più di 24 mesi.

I tirocini prevedono una prima parte di formazione teorica della durata di un mese comune a tutti i destinatari, e sei mesi (rinnovabili per altri sei nel caso del tirocinio afferente alla Rete Toscana dei Musei Scientifici) o un anno (per il tirocinio relativo al Mudev) di esperienza nelle attività di gestione del museo vinciano.

Il termine per poter partecipare al bando della Rete Toscana dei Musei scientifici è fissato per le 13.00 di lunedì 16 febbraio. l’avviso, il modulo di domanda e il modulo accessorio per il curriculum vitae sono reperibili sul sito del Comune di Vinci o sul sito dell'Università degli Studi di Firenze, a questo link.

Il termine per presentare la candidatura per l’avviso promosso dal Mudev è invece fissato per le 23.59 di mercoledì 25 febbraio. Sul sito del Mudev (https://www.mu-dev.it/2026/01/bando-giovani-tirocini/) le informazioni e la modulistica per partecipare.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate