Nuova area giochi riqualificata a Castelnuovo Berardenga

Attualità Castelnuovo Berardenga
Condividi su:
Leggi su mobile

Domenica 1 febbraio alle ore 10.30 verrà inaugurata la nuova area giochi nel capoluogo di Castelnuovo Berardenga, completamente riqualificata e pronta ad accogliere bambini e famiglie in uno spazio rinnovato, sicuro e inclusivo.
L’intervento ha previsto il rifacimento completo dell’area, con l’installazione di nuovi giochi, progettati per garantire l’accessibilità e la fruizione da parte di tutti i bambini, e la realizzazione di una nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata, pensata per aumentare i livelli di sicurezza durante il gioco.

Alla realizzazione della nuova area giochi ha contribuito anche l’associazione Il Pratone, che ha effettuato una donazione all’Amministrazione comunale per l’acquisto di un gioco, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio.

“Investire negli spazi dedicati ai bambini significa investire nel futuro della nostra comunità» – dichiara il vicesindaco Cesare Francini – “Le aree gioco sono luoghi fondamentali di incontro, inclusione e socialità. Questo intervento rientra in una visione più ampia che riguarda tutto il territorio comunale. Un ringraziamento particolare va all’associazione Il Pratone per la donazione e per l’attenzione dimostrata verso il bene comune e all’ufficio tecnico-lavori pubblici del Comune per l’impegno e la professionalità”.

“Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di questa nuova area giochi» – afferma Nicola Mori, presidente dell’associazione Il Pratone – “Crediamo nel valore di spazi sicuri, inclusivi e di qualità per bambini e famiglie. La collaborazione con l’Amministrazione comunale è un segnale positivo di partecipazione e cura del territorio”.

La riqualificazione dell’area giochi del capoluogo fa parte di un progetto più ampio promosso dall’Amministrazione comunale, che coinvolge tutte le aree gioco del territorio di Castelnuovo Berardenga, con un investimento complessivo di 130mila euro, destinato al miglioramento, alla manutenzione e al rinnovo degli spazi ludici comunali.

L’inaugurazione sarà un momento di festa aperto alla cittadinanza, con una colazione offerta a tutti i bambini.

Fonte: Comune di Castelnuovo Berardenga

Notizie correlate

Firenze
Attualità
21 Gennaio 2026

Dall'estero comprano casa in Toscana: numeri alti per Lunigiana e Argentario

La Toscana si conferma anche nel 2025 la prima regione italiana per numero di richieste immobiliari provenienti dall’estero, mantenendo il ruolo di principale punto di riferimento per chi sogna una [...]

Toscana
Attualità
21 Gennaio 2026

Cresce l'immigrazione: in Toscana risiedono 440mila stranieri, +3.7% rispetto al 2023

La popolazione straniera in Toscana continua a crescere e nel 2024 raggiunge quota 439.789 residenti, contro i 424.066 dell’anno precedente (qua quelli del 2035). Si tratta di un aumento del [...]

Castelnuovo Berardenga
Attualità
15 Gennaio 2026

Castelnuovo Berardenga attiva la ZTL a Villa a Sesta a tutela del paese

A partire da lunedì 26 gennaio verrà istituita la Zona a Traffico Limitato (ZTL) nella località di Villa a Sesta, a seguito del completamento dei lavori di riqualificazione e rigenerazione [...]



Tutte le notizie di Castelnuovo Berardenga

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina