Nuova area giochi riqualificata a Castelnuovo Berardenga

Domenica 1 febbraio alle ore 10.30 verrà inaugurata la nuova area giochi nel capoluogo di Castelnuovo Berardenga, completamente riqualificata e pronta ad accogliere bambini e famiglie in uno spazio rinnovato, sicuro e inclusivo.

L’intervento ha previsto il rifacimento completo dell’area, con l’installazione di nuovi giochi, progettati per garantire l’accessibilità e la fruizione da parte di tutti i bambini, e la realizzazione di una nuova pavimentazione antitrauma in gomma colata, pensata per aumentare i livelli di sicurezza durante il gioco.

Alla realizzazione della nuova area giochi ha contribuito anche l’associazione Il Pratone, che ha effettuato una donazione all’Amministrazione comunale per l’acquisto di un gioco, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio.

“Investire negli spazi dedicati ai bambini significa investire nel futuro della nostra comunità» – dichiara il vicesindaco Cesare Francini – “Le aree gioco sono luoghi fondamentali di incontro, inclusione e socialità. Questo intervento rientra in una visione più ampia che riguarda tutto il territorio comunale. Un ringraziamento particolare va all’associazione Il Pratone per la donazione e per l’attenzione dimostrata verso il bene comune e all’ufficio tecnico-lavori pubblici del Comune per l’impegno e la professionalità”.

“Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di questa nuova area giochi» – afferma Nicola Mori, presidente dell’associazione Il Pratone – “Crediamo nel valore di spazi sicuri, inclusivi e di qualità per bambini e famiglie. La collaborazione con l’Amministrazione comunale è un segnale positivo di partecipazione e cura del territorio”.

La riqualificazione dell’area giochi del capoluogo fa parte di un progetto più ampio promosso dall’Amministrazione comunale, che coinvolge tutte le aree gioco del territorio di Castelnuovo Berardenga, con un investimento complessivo di 130mila euro, destinato al miglioramento, alla manutenzione e al rinnovo degli spazi ludici comunali.

L’inaugurazione sarà un momento di festa aperto alla cittadinanza, con una colazione offerta a tutti i bambini.

Fonte: Comune di Castelnuovo Berardenga

