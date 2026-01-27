Cortenuova, terminati i lavori: apre il nuovo nido 'Il Melograno'

Sabato 31 gennaio sarà il giorno di un nuovo inizio per le famiglie di 36 bambine e bambini iscritti al nido 'Il Melograno': a meno di due anni dalla demolizione della vecchia struttura di via Arnovecchio, verrà aperta la nuova struttura. Febbraio sarà il mese dell'ingresso definitivo, salutando la struttura di via Leopardi che ha accolto per tre anni scolastici decine e decine di piccoli.

All'apertura sabato 31 gennaio saranno presenti il sindaco di Empoli, l'assessora alla Scuola e all'Infanzia, l'assessore ai Lavori Pubblici e il resto della giunta. Sono invitate le famiglie e tutta la cittadinanza per vedere la struttura completata.

FOCUS – La struttura è stata interessata da una prima fase di demolizione (i lavori sono cominciati tra febbraio e marzo 2024) e poi siamo passati a quelli di costruzione della nuova struttura di dimensioni maggiori rispetto al nido demolito.

La nuova struttura è in cemento armato con isolamento esterno, impianti ad alto efficientamento energetico nel rispetto dei principi del PNRR

Gli spazi all’interno sono costituiti da due sezioni (Coccinelle e Coccodrilli), laboratori, cucina, servizi e spazi esterni completamente nuovi a disposizione delle bambine e dei bambini empolesi. Inoltre, sono stati eseguiti alcuni interventi murari di sistemazione all'adiacente scuola dell'infanzia, con nuove intonacature, ampliamento di solette pavimentate esterne, adeguamenti parete di collegamento con il nuovo plesso. Per l'area verde, fiore all'occhiello della scuola, sono giunti nuovi giochi nell'area del resede.

Nella scuola materna che si trova davanti al nuovo nido, in questi ultimi due anni, sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione come la realizzazione di porte finestre per consentire l’accesso da ogni aula direttamente al giardino (2024) e dal 2025 è stata ripristinata l’intonacatura interna e esterna, effettuata un’imbiancatura. Lo spazio esterno del giardino, come da progetto, ha visto nuovi giochini e nuove piante.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

