Nuovo parco solare nello stabilimento Verallia di Pescia

EDP, leader europeo nelle soluzioni di energia solare distribuita, tramite EDP Energia Italia rafforza la collaborazione con Verallia Italia S.p.A., azienda produttrice di imballaggi in vetro per il settore alimentare e delle bevande.

Nel 2022, le due aziende hanno firmato il più grande accordo sottoscritto da EDP con un unico cliente a livello nazionale per la generazione solare distribuita in Italia e tra i più rilevanti in Europa, che ha previsto l’installazione di pannelli fotovoltaici in cinque stabilimenti di Verallia in Italia per una potenza installata complessiva di 15 MWp. L’intesa tra EDP e Verallia si amplia oggi con l’incremento di 1 MWp di nuova potenza.

Grazie a questa integrazione, che entrerà in esercizio nel corso del 2026, gli asset di EDP raggiungeranno una produzione annua complessiva di circa 17 GWh, evitando a Verallia l’emissione di circa 8.500 tonnellate di CO₂ ogni anno. Il nuovo parco solare sarà installato a Pescia (PT), estendendo anche l’ambito del contratto a una nuova regione, a conferma dell’impegno di EDP nel supportare i propri clienti e la qualità delle soluzioni offerte. Inoltre, l’iniziativa ribadisce la volontà di Verallia di investire su un futuro più sostenibile e la sua fiducia in EDP come partner energetico verso l’obiettivo di riduzione delle emissioni (Scope 1&2) del 46,2% entro il 2030.

“Con questo nuovo accordo, EDP rinnova la collaborazione con un partner strategico come Verallia, il cui impegno nel rendere la produzione del vetro sempre più sostenibile rappresenta un esempio concreto di transizione industriale. In un Paese storicamente dipendente dalle fonti energetiche convenzionali, questo progetto dimostra che le soluzioni rinnovabili per le imprese sono non solo realizzabili, ma anche replicabili su larga scala. EDP è orgogliosa di affiancare Verallia e di contribuire al percorso dell’Italia verso la completa decarbonizzazione”, ha dichiarato António Ricciardi, Head of Client Solutions Business Europe di EDP.

“La partnership con EDP è un fattore chiave per Verallia nell’attuazione della Roadmap CSR del Gruppo. Grazie all’accordo siglato per l’installazione di questi impianti fotovoltaici, stiamo compiendo un passo decisivo verso la riduzione delle nostre emissioni e la promozione delle energie rinnovabili. Insieme, stiamo costruendo un futuro più sostenibile per il nostro settore e per i nostri stakeholder”, commenta Massimo Barzaglia, Purchasing Director Verallia Italia.

Con lo stabilimento di Pescia, Verallia rafforza ulteriormente il proprio impegno in ambito ambientale. Grazie all’entrata in funzione nel 2025 del nuovo forno dotato della tecnologia innovativa HeatOx, il sito ha completato il passaggio dalla combustione tradizionale a un sistema di combustione ossidativa ottimizzata, che consente di ridurre il consumo di combustibili fossili fino al 12% e di abbattere le emissioni di CO₂ di circa 7.800 tonnellate all’anno. In questo contesto, l’installazione dei pannelli fotovoltaici rafforza il contributo dello stabilimento al raggiungimento degli obiettivi della strategia CSR del Gruppo.

Nel quadro della collaborazione tra le due aziende, nel marzo 2025 Verallia Italia ha conferito a EDP il prestigioso CSR Supplier Award, riconoscimento riservato ai partner che si distinguono per l’impegno concreto a favore di pratiche sociali, ambientali ed etiche.

EDP è presente in Italia dal 2010, inizialmente attraverso EDP Renewables, con lo sviluppo di progetti eolici e fotovoltaici su larga scala. Dal 2019 il Gruppo ha ampliato la propria presenza nel Paese con EDP Energia Italia, dedicata al solare distribuito per aziende e industria. Dall’avvio della partnership con Verallia, EDP Energia Italia ha più che raddoppiato la capacità contrattuale, raggiungendo oggi oltre 150 MWp di capacità fotovoltaica distribuita per clienti corporate.

Fonte: Ufficio Stampa